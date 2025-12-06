EU decomisa nueve toneladas de cocaína en operativo contra barco en el Pacífico Oriental

El Gobierno de Estados Unidos a nunció este sábado el aseguramiento de nueve toneladas de cocaína —equivalentes a unas 20 mil libras— tras un operativo antinarcóticos realizado contra una embarcación en el Pacífico Oriental. Las autoridades señalaron que se trata de la mayor incautación en alta mar registrada en los últimos 18 años.

De acuerdo con una publicación de la Guardia Costera en X, compartida la noche del viernes y retomada este sábado por dependencias gubernamentales, la droga fue confiscada por el cúter Munro, con base en Alameda, California, durante tareas de patrullaje en el marco de la “Operación Pacific Viper”.

La descripción del video del operativo indica que se produjo el martes de 2 de diciembre y en él actuó un helicóptero del escuadrón táctico de interdicciones de la Guardia Costera que "deshabilita una embarcación rápida" en el mar con varios disparos, aparentemente a su motor.

Otro video muestra al cúter Munro acercándose a la "embarcación sospechosa de contrabandear droga" y al menos a dos funcionarios subiendo al barco.

También se observa al menos a un tripulante, respecto a quien el Gobierno no ha aportado información sobre su estado o si está en custodia.

La cuenta de X del Departamento de Seguridad Nacional compartió los videos con el lema: "La Operación Pacific Viper ELIMINA narcoterroristas en el Pacífico Oriental", lo que invita a interpretar que los tripulantes están muertos.

El presidente, Donald Trump, también compartió hoy en Truth Social los videos del operativo, que están publicados en la plataforma pública de Defensa.

"A través de la Operación Pacific Viper, la Guardia Costera ha acelerado las operaciones contra narcóticos en el Pacífico este y entregado resultados históricos en la lucha contra los narcoterroristas", agregó la Guardia Costera en X.

A mitad de octubre, la Guardia Costera divulgó que la Operación Pacific Viper había decomisado, en unos dos meses y medio desde su lanzamiento , un total de 45 toneladas (100 mil libras) de cocaína en 34 interdicciones y detenido a 86 personas sospechosas de narcotráfico.

