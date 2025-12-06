China y EU revisan avances de su reciente tregua comercial

China y Estados Unidos están evaluando los avances en la implementación de los acuerdos establecidos durante la última ronda de negociaciones celebrada en Malasia en octubre , los cuales sentaron las bases para la tregua comercial que ambos presidentes firmaron poco después.

Así lo señalaron el viceprimer ministro chino, He Lifeng, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en una videoconferencia realizada el viernes, en la que también participó el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, según reportaron este sábado medios oficiales chinos.

"Ambas partes mantuvieron un intercambio constructivo y en profundidad sobre la implementación del importante consenso" alcanzado por los presidentes Xi Jinping y Donald Trump en noviembre pasado en Corea del Sur durante la reunión que mantuvieron en los márgenes de la cumbre de líderes de la APEC, señala el comunicado difundido por la agencia oficial Xinhua.

La reunión del viernes tuvo como objetivo "avanzar en la cooperación pragmática y abordar de forma adecuada las preocupaciones en los ámbitos económico y comercial", indica la nota.

También explica que ambas partes "utilizarán al máximo el mecanismo bilateral de consultas", seguirán "alargando la lista de cooperación y reduciendo la de problemas" y "promoverán el desarrollo sostenido y estable de las relaciones comerciales" entre China y Estados Unidos.

El viceprimer ministro He Lifeng es el dirigente que ha estado a cargo de las negociaciones comerciales de China con Estados Unidos en los últimos meses , las últimas en Kuala Lumpur, donde él y Bessent afinaron las bases del acuerdo discutido poco después por Xi y Trump.

Los mandatarios acordaron una tregua comercial de un año que incluye rebajas de aranceles, pausas a algunos controles de exportación y a las tasas portuarias que se habían impuesto mutuamente, y el relanzamiento del comercio agrícola.

