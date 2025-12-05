La aerolínea venezolana Laser Airlines anunció este viernes la apertura de una nueva ruta hacia Madrid, con escala en Cartagena, Colombia , luego de suspender sus vuelos directos a España a raíz de la declaración del presidente estadounidense Donald Trump , quien la semana pasada afirmó que el espacio aéreo “sobre y alrededor” de Venezuela debía considerarse “cerrado en su totalidad”.

El anuncio del mandatario provocó que la mayoría de las aerolíneas nacionales y extranjeras que operaban rutas hacia y desde el país sudamericano suspendieran temporalmente sus operaciones.

“Laser Airlines informa a sus clientes y aliados comerciales que, debido a la imposibilidad operativa de mantener los vuelos directos entre España y Venezuela, hemos diseñado una alternativa de conexión a través del aeropuerto de Cartagena a partir del próximo miércoles 10 de diciembre de 2025, en alianza interlineal con la aerolínea española Plus Ultra”, señaló la compañía en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, sin ofrecer más detalles.

Voceros de la aerolínea no estuvieron disponibles de inmediato para comentarios.

Desde el 22 de noviembre, aerolíneas como TAP Air Portugal, Latam, Avianca, Iberia, Air Europa, Plus Ultra, Gol, Caribbean y Turkish Airlines suspendieron unilateralmente sus operaciones con Venezuela.

Poco después, las venezolanas Estelar y Laser también detuvieron sus vuelos, argumentando problemas operativos de sus socios españoles Plus Ultra e Iberojet.

El gobierno de Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de extralimitarse en sus atribuciones, al emitir una advertencia sobre una zona aérea que —según Caracas— no forma parte de su jurisdicción. Se trata de la Región de Información de Vuelo (FIR), un espacio de control aéreo internacional que incluye el territorio venezolano, parte del mar Caribe y su zona marítima adyacente.

La panameña Copa Airlines, una de las pocas que mantenía operaciones regulares hasta mediados de semana, anunció la suspensión temporal de sus vuelos hacia y desde Caracas los días 4 y 5 de diciembre, tras reportes de fallas intermitentes en señales de navegación. Más tarde amplió la medida hasta el 12 de diciembre.

Una decisión similar adoptó la aerolínea colombiana Wingo, perteneciente al mismo grupo empresarial de Copa Airlines.

FAA advierte pilotos que extremen precauciones al sobrevolar Venezuela

Por su parte, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió el viernes una advertencia a los pilotos para que extremen precauciones al sobrevolar Venezuela, debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y la creciente actividad militar” en torno al país.

Esta alerta se produce en medio de tensiones crecientes por el despliegue, desde septiembre, de fuerzas militares estadounidenses que ejecutan operaciones contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, algunas de las cuales, aseguran, habrían zarpado de Venezuela.

Según reportes, más de 80 personas han muerto durante esas operaciones.

Washington sostiene que la misión busca combatir a los cárteles de drogas latinoamericanos, mientras que Maduro la considera una violación de la soberanía nacional y parte de un intento por derrocar su gobierno.

En su comunicado, la FAA advirtió que amenazas no especificadas “podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes”, incluidas aquellas que despegan o aterrizan en Venezuela e incluso las que permanecen en tierra.

