Eclipse total de Sol 2026: España vivirá un fenómeno histórico al atardecer

El miércoles 12 de agosto de 2026 España será testigo de un evento astronómico excepcional: el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de cien años. El fenómeno se producirá al atardecer y su franja de totalidad cruzará el país de oeste a este, desde A Coruña hasta Palma, pasando por ciudades como Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València.

Al encontrarse al final del recorrido de la sombra lunar, el eclipse total se observará en España con el Sol muy cerca del horizonte, por lo que se recomienda buscar un punto con buena visibilidad hacia el oeste. Las condiciones veraniegas aumentan la probabilidad de disfrutar de un cielo despejado durante el espectáculo.

El fenómeno comenzará a las 17:34 (hora peninsular) en el mar de Bering y finalizará a las 21:58 en el Atlántico, con una duración total de casi cuatro horas y media. El máximo del eclipse se producirá a las 19:46, cerca de Islandia, con una totalidad de dos minutos y 18 segundos.

En territorio español, el eclipse será total en la mayor parte del norte peninsular y parcial en la mitad sur. En A Coruña, por ejemplo, el evento iniciará a las 19:31, alcanzará su punto máximo a las 20:28 y terminará a las 21:22, poco antes de la puesta de sol.

En Burgos, la totalidad durará poco más de un minuto y medio, mientras que en Palma, el fenómeno será visible con el Sol prácticamente rozando el horizonte.

Después de este eclipse, España vivirá otro total el 2 de agosto de 2027 y un anular el 26 de enero de 2028, completando una rara trilogía de eclipses visibles desde la península. Tras ellos, el país no volverá a presenciar un eclipse solar total hasta el año 2053.

Las autoridades astronómicas recomiendan observar el fenómeno con filtros solares certificados para evitar daños oculares y consultar las guías oficiales de seguridad antes de disfrutar del espectáculo celeste.

Un dúo de eclipses ibéricos

El eclipse de 2026 no llegará solo. Un año después, el 2 de agosto de 2027 , otro eclipse solar total volverá a ser visible desde partes de España. Y para cerrar el ciclo, el 26 de enero de 2028, tendrá lugar un eclipse anular, completando una serie única de eventos astronómicos en la región.

Tras este dúo de eclipses entre 2026 y 2028, no volverá a ocurrir un eclipse solar total visible desde España hasta el año 2053 , lo que convierte los próximos años en una oportunidad única para los aficionados a la astronomía.

Con información del Instituo Geográfico Nacional de España.

