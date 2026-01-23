EU ataca nueva embarcación presuntamente ligada al crimen organizado en el Pacífico

Estados Unidos llevó a cabo este viernes la destrucción de una embarcación presuntamente utilizada por grupos vinculados al crimen organizado en el océano Pacífico. La operación dejó como saldo dos personas muertas y un tercer tripulante que logró sobrevivir.

El operativo fue realizado por el Comando Sur estadounidense como parte del plan Lanza del Sur. La dependencia informó sobre la acción a través de su cuenta en X, donde también difundió un video del momento.

De igual forma, precisó que fue necesario activar un operativo de búsqueda y rescate para ubicar y auxiliar a la persona que sobrevivió al ataque.

Este es al menos el segundo ataque en aguas internacionales desde el 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y en total suman más de 35 ataques de este tipo contra embarcaciones desde agosto de 2025.

El Comando Sur ha asesinado a más de 110 personas durante estos ataques , mismos que han provocado críticas en el país norteamericano y la comunidad internacional por el uso de la fuerza militar bajo la Administración del presidente, Donald Trump.

YC