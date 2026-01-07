EU asegura tener 'máxima influencia' en Venezuela y confirma venta de crudo incautado

Durante una conferencia de prensa celebrada este miércoles, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Estados Unidos mantiene “la máxima influencia” sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela y afirmó que las autoridades estadounidenses han comenzado a comercializar crudo del país caribeño incautado por Washington, como parte de un aparente acuerdo alcanzado con Caracas.

"Obviamente, en este momento tenemos la máxima influencia sobre las autoridades interinas en Venezuela", explicó Leavitt, quien aseguró que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dejado "muy claro" que Venezuela es un país que "ya no enviará drogas ilegales a Estados Unidos".

"(Venezuela) ya no enviará ni traficará con personas ni con cárteles criminales para asesinar a ciudadanos estadounidenses, como lo han hecho en el pasado, y el presidente está implementando plenamente su política exterior de paz a través de la fuerza", añadió Leavitt.

La portavoz empleó estos argumentos para subrayar que la operación que el sábado capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para llevarlo ante un tribunal Federal de Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo está en línea con las políticas prometidas por Trump.

"No hay nada más 'Estados Unidos primero' (principal lema de republicano entre sus bases) que esta operación", aseguró Leavitt.

También explicó que "el Gobierno de Estados Unidos ya ha comenzado a comercializar petróleo crudo venezolano en el mercado global en beneficio de Estados Unidos , y ha contratado a los principales comercializadores de materias primas del mundo y a bancos clave para ejecutar y brindar apoyo financiero para estas ventas de petróleo crudo y productos derivados".

Sus declaraciones llegan después de que Washington capturara hoy otros dos petroleros sancionados ligados a Venezuela , uno de ellos cargando lo que se cree que pueden ser unos 2 millones de barriles de crudo en el Caribe, y de que Trump asegurara que Washington ha acordado con Caracas comercializar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano.

Leavitt puntualizó que el crudo recogido en ese acuerdo sería "petróleo sancionado que estaba almacenado en barriles, a bordo de buques" y añadió que el Gobierno interino venezolano, que no ha confirmado aún ningún marco acordado con Washington en este terreno, "ha accedido a liberar" ese petróleo y que éste "llegará a Estados Unidos muy pronto".

