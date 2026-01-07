Miércoles, 07 de Enero 2026

Maduro y su esposa resultaron heridos al intentar huir de fuerzas de EU

Maduro y su esposa comparecieron ante el tribunal el lunes con lesiones visibles, y el abogado de Flores declaró al juez que ella "sufrió lesiones importantes"

Por: EFE

Maduro y su esposa permanecen encarcelados en Nueva York, donde han sido puestos a disposición de un juez federal acusados de varios delitos relacionados con el narcotráfico. EFE/EPA/Stringer

En una reunión en la que participaron varios funcionarios de la Administración de Donald Trump y legisladores estadounidenses, se revelaron nuevos detalles sobre cómo se produjo la captura del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

De acuerdo con la cadena CNN, que citó a fuentes familiarizadas con la sesión informativa, en el encuentro se habló de las posibles lesiones que la pareja presidencial pudo haber sufrido mientras huían.  

Al parecer, Cilia Flores resultó herida tras golpearse la cabeza mientras huía junto a su marido.

Maduro y Flores corrieron e intentaron esconderse detrás de una pesada puerta de acero dentro de su complejo, pero el marco de la puerta era bajo y se golpearon la cabeza al intentar escapar, según informaron los funcionarios.

Operadores de la Fuerza Delta de Estados Unidos los detuvieron y les brindaron los primeros auxilios tras ser extraídos del complejo, según las fuentes.

Maduro y su esposa comparecieron ante el tribunal el lunes con lesiones visibles, y el abogado de Flores declaró al juez que ella "sufrió lesiones importantes" durante su secuestro. "Además, se cree que podría tener una fractura o un hematoma grave en las costillas". Su abogado solicitó una radiografía y una evaluación física completa para garantizar su salud en el futuro.

Flores se tambaleó y agachó la cabeza en ocasiones durante la audiencia, y Maduro tuvo dificultades para sentarse y levantarse en algunos momentos, según reporteros presentes en la vista. Los bocetos de Flores en la sala la mostraban con vendas en la cabeza.

Los funcionarios del gobierno que informaron a los legisladores describieron la lesión en la cabeza de Flores como leve, según informaron fuentes a CNN.

Algunos miembros de la Fuerza Delta resultaron también heridos durante la operación como resultado de un gran tiroteo que se desató con una fuerza cubana de reacción rápida estacionada cerca del complejo de Maduro, según los funcionarios del gobierno.

Los soldados fueron alcanzados por balas y metralla, pero sus heridas no ponen en peligro su vida y se espera que se recuperen por completo, reiteraron los funcionarios.

Maduro y su esposa permanecen encarcelados en Nueva York, donde han sido puestos a disposición de un juez federal acusados de varios delitos relacionados con el narcotráfico de los que se han declarado inocentes. 

