EU anuncia cámaras corporales para agentes migratorios en Mineápolis

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, informó este lunes que los agentes de inmigración que operan en Mineápolis comenzarán a utilizar cámaras corporales, tras la muerte de dos ciudadanos en incidentes que involucraron a estos funcionarios. La funcionaria precisó que la disposición se aplicará de forma gradual en el resto del país conforme se cuente con los recursos presupuestales necesarios.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Noem detalló que la implementación de las cámaras será inmediata para todos los agentes en funciones en Mineápolis. Añadió que la decisión fue acordada con el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons; el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, así como con Tom Homan, designado como zar fronterizo del Gobierno de Donald Trump.

La semana anterior, el presidente Donald Trump optó por relevar al responsable de los operativos migratorios en Mineápolis, el alto mando de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, y designó en su lugar a Homan. El ajuste respondería a un replanteamiento de la estrategia en la ciudad, luego de la muerte de dos de sus habitantes durante acciones encabezadas por agentes de inmigración.

"A medida que se disponga de financiación, el programa de cámaras corporales se ampliará a nivel nacional. Adquiriremos e implementaremos rápidamente cámaras corporales para las fuerzas del orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en todo el país", añade en su mensaje Noem.

Minutos después de conocerse el anuncio de Noem, el propio Trump consideró en declaraciones a los medios que el uso de cámaras corporales "es bueno para el cumplimiento de la ley el 80 % de las veces".

El empleo de cámaras corporales es una de las exigencias de los demócratas para la aprobación de un presupuesto para todo el ejercicio fiscal para el DHS después de lo sucedido en Mineápolis.

De hecho, la negativa de los demócratas a la hora de aprobar fondos para este departamento han motivado un nuevo cierre parcial del Gobierno Federal que podría concluir mañana si la Cámara Baja del Congreso aprueba un paquete provisional para financiar al DHS durante dos semanas mientras los dos grandes partidos negocian cambios en sus operaciones.

YC