El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó este domingo a Washington para sostener una reunión clave con su homólogo estadounidense, Donald Trump, programada para el martes en la Casa Blanca. El encuentro busca recomponer una relación bilateral que se ha deteriorado en el último año debido a desencuentros diplomáticos y diferencias en temas como migración y cooperación en seguridad.

Antes de partir hacia la capital estadounidense, Petro informó en su cuenta de X que se había entrevistado con John McNamara, jefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Colombia, como parte de una “jornada de comunicación intensa” con el gobierno estadounidense.

La reunión entre ambos mandatarios se produce luego de varios roces públicos. El año pasado se presentaron tensiones importantes tras la negativa de Petro a permitir el ingreso de vuelos con migrantes desde Estados Unidos, un episodio que casi desencadena una disputa arancelaria entre los países.

El senador colombiano Iván Cepeda convocó a una manifestación en Bogotá el martes, durante la reunión, para “defender la democracia y la paz de Colombia”. Petro hizo un llamado a que la plaza de Bolívar se llene si no llueve ese día, reflejando el interés interno en el desarrollo de este encuentro diplomático.

La agenda de Petro en Estados Unidos incluirá actividades políticas y encuentros con diversos sectores, además del cara a cara en la Casa Blanca.

