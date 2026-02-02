Trump anuncia rebaja de aranceles a India tras frenar compra de crudo ruso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer este lunes que, tras una conversación telefónica con el primer ministro de la India, Narendra Modi, ambos países avanzaron en un acuerdo comercial que contempla la reducción de aranceles para Nueva Delhi. El entendimiento también incluye un cambio en la política energética india, que dejará de adquirir petróleo ruso para buscar nuevos proveedores.

Según explicó el mandatario estadounidense, en la charla se abordaron diversos temas, entre ellos el comercio bilateral y el conflicto entre Rusia y Ucrania. En ese contexto, señaló que India incrementará la compra de petróleo a Estados Unidos y podría hacerlo también a Venezuela, como parte de los ajustes derivados del acuerdo alcanzado entre ambas naciones.

"Hablamos de muchos temas, incluyendo comercio y el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Aceptó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más de Estados Unidos y, potencialmente, de Venezuela", detalló el líder republicano en la plataforma Truth Social.

Esto "ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania", dijo el líder estadounidense, quien lleva meses presionando a Nueva Delhi para que deje de adquirir crudo ruso.

En el mismo mensaje, Trump anunció que "por amistad y respeto" a Modi, y "a petición suya", acordaron la entrada en vigor de inmediato de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India , mediante el cual Washington reducirá los llamados aranceles recíprocos para los productos indios del 25 % al 18 %.

Según Trump, el Gobierno de Modi trabajará para reducir a cero las barreras arancelarias y no arancelarias para productos estadounidenses.

Además, se habría comprometido a incrementar las importaciones estadounidenses e invertir más de 500.000 millones de dólares en energía, tecnología, productos agrícolas y carbón de Estados Unidos.

Sobre Modi, Trump elogió que es uno de sus "mejores amigos y un líder poderoso y respetado en su país".

Trump ya había anunciado el sábado que la India comenzaría a comprar crudo de Venezuela, cuyo sector petrolero se ha liberalizado desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

El republicano había dicho entonces que ese acuerdo serviría para que Nueva Delhi dejara de adquirir crudo de Irán.

La India es uno de los mayores compradores de petróleo ruso, motivo por el que Washington le impuso aranceles secundarios del 25 %.

Modi habló el viernes por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ambos pactaron "profundizar la cooperación energética".

