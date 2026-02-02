Israel lanza dura advertencia a Irán ante posible ataque

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lanzó este lunes una advertencia directa a Irán al señalar que enfrentará “consecuencias intolerables” en caso de emprender una agresión contra territorio israelí.

Durante un discurso ante la Knéset, con motivo del 77 aniversario de la fundación del Parlamento israelí, Netanyahu subrayó que cualquier ataque contra Israel tendrá una respuesta severa.

Te recomendamos: Presidente de Groenlandia acusa a Trump de insistir en planes de control sobre la isla

"Nos esperan más retos, más momentos difíciles. Pero estamos alerta y preparados para cualquier acontecimiento, seguimos de cerca lo que está sucediendo y estamos preparados para cualquier escenario", dijo.

"Como democracia poderosa, nos hemos enfrentado al 'eje del mal' y hemos sido capaces de hacerlo. Nuestros heroicos soldados y comandantes defendieron con valentía nuestro hogar y nuestra libertad frente a Irán y sus ramas terroristas. (...) Quienquiera que nos ataque sufrirá consecuencias insoportables", recalco el primer ministro israelí.

Lee también: Petro defenderá ante Trump la estrategia colombiana contra el crimen organizado

Netanyahu hizo estas declaraciones la víspera de la reunión que celebrará en Jerusalén con el enviado especial de EE. UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, según confirmó a EFE una fuente oficial israelí.

La fuente no detalló los asuntos de los que tienen previsto hablar, pero la visita de Witkoff se produce en el marco de la implementación de la fase dos del "plan de paz" para Gaza auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y en medio de la tensión ante un posible ataque estadounidense a Irán.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA