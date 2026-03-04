Estados Unidos y Venezuela abren una nueva etapa de cooperación minera

El secretario del Interior de EU, Doug Burgum, destacó este miércoles en Caracas el potencial minero de Venezuela y aseguró que las oportunidades de cooperación entre ambos países “no tienen límites” , en el marco de una nueva etapa de acercamiento bilateral.

Durante su visita oficial de dos días, Burgum afirmó que empresas estadounidenses del sector minero están “deseosas” de retomar operaciones en el país sudamericano, y recordó que varias de ellas ya habían trabajado previamente en territorio venezolano antes del deterioro de las relaciones diplomáticas.

Reforma minera y apertura a la inversión

En el Palacio de Miraflores, Burgum sostuvo un encuentro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien anunció que el Ejecutivo presentará en los próximos días ante la Asamblea Nacional una ampliación de la Ley de Minas con el objetivo de facilitar la inversión nacional y extranjera en el sector.

Rodríguez pidió a los diputados acelerar el trámite legislativo para ofrecer al país y a potenciales inversionistas “un marco jurídico claro y competitivo” que permita desarrollar la minería metálica, no metálica y estratégica. Según explicó, la intención es establecer “una fórmula virtuosa” en la que tanto el capital extranjero como el pueblo venezolano resulten beneficiados.

“Queremos dar un gran impulso al desarrollo nacional y que el pueblo venezolano vea los atributos de tener buenas relaciones en el mundo y con Estados Unidos”, expresó la mandataria encargada, quien agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, por respaldar el proceso de acercamiento.

Energía y nuevas tecnologías

Ambas delegaciones intercambiaron información sobre flujos de inversión y nuevas tecnologías para modernizar el sector minero. Rodríguez adelantó que este jueves los equipos técnicos revisarán la agenda energética conjunta , en seguimiento a conversaciones previas con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, quien visitó Caracas semanas atrás.

La visita de Burgum ocurre en un contexto político inédito, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar en enero, hecho que abrió la puerta a un nuevo capítulo en las relaciones entre Caracas y Washington.

Asimismo, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, confirmó recientemente que el Legislativo trabaja en una reforma legal para permitir mayor participación de capital extranjero en la minería.

Con este nuevo acercamiento, ambos gobiernos buscan consolidar una agenda económica centrada en recursos naturales y energía, en un intento por redefinir una relación bilateral marcada durante años por sanciones y tensiones diplomáticas.

TG