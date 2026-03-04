EU usa por primera vez misiles PrSM en guerra contra Irán

Las Fuerzas Armadas de EU utilizaron por primera vez en la historia los nuevos misiles de ataque de precisión de largo alcance (PrSM, por sus siglas en inglés) en el marco de la guerra contra Irán, reveló este miércoles el Comando Central de EU (CENTCOM).

El organismo militar, con sede en Florida, destacó que se trata del debut “histórico” de los PrSM en un escenario de combate. El uso de este armamento ocurrió durante la Operación Furia Épica , lo que —según señaló en una publicación acompañada de un video en sus redes sociales— proporcionó “una capacidad inigualable de impacto profundo”.

“No podría estar más orgulloso de nuestros hombres y mujeres en uniforme, que aprovecharon la innovación para crearle problemas al enemigo”, declaró el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper.

La estrategia militar moderna

El Pentágono ha promovido los PrSM como parte de su estrategia de modernización militar, al tratarse de misiles diseñados para sustituir sistemas anteriores y ampliar el alcance y la precisión de los ataques terrestres.

El Ejército de EU había anunciado en abril de 2025 las primeras pruebas de los PrSM, que considera la "nueva generación" de misiles de precisión de largo alcance para "atacar, neutralizar, suprimir y destruir objetivos".

Este sistema reemplaza al Sistema Táctico de Misiles del Ejército con "mayor alcance y letalidad", según expuso entonces.

Inicia el uso de “bombas de gravedad”

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, adelantó este miércoles que comenzarían a utilizar bombas de gravedad de precisión —de las que, dijo, poseen un arsenal “casi ilimitado”—, cuatro días después del inicio de la guerra contra Irán, conflicto que Washington “está ganando contundentemente”, según afirmó en una conferencia.

Hegseth aseveró que la Operación Furia Épica iniciada el sábado, en la que murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí, ha desplegado "el doble de poder aéreo" que la campaña en Irak en 2003 y tiene una intensidad siete veces mayor que los bombardeos a instalaciones nucleares iraníes, en junio de 2025.

En tanto, el jefe del Estado Mayor, general Dan Caine, informó de que el Comando Central estadounidense ha pasado ya "de grandes grupos de ataques deliberados con municiones de largo alcance, lanzadas desde fuera del alcance de fuego del enemigo, a realizar ahora ataques de precisión desde dentro, directamente sobre Irán".

En la operación ya han muerto Jameneí, parte de su cúpula militar y otros cientos de personas, así como seis soldados estadounidenses por la respuesta iraní.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido que la ofensiva de EU contra Irán continuará varias semanas hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares, y ha advertido de que aún no han lanzado la "gran oleada" de ataques, que podría llegar "muy pronto".

TG