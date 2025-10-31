Estados Unidos y China trabajarán para mitigar el tráfico de fentanilo

El pasado jueves 30 de octubre, Donald Trump celebró los acuerdos comerciales logrados con algunos países de Asia, entre ellos China, tras su gira por el continente. A continuación, te diremos los detalles más sobresalientes de los acuerdos logrados en tema de aranceles, exportaciones y el combate contra el narcotráfico, específicamente dirigido al fentanilo, entre ambas potencias.

El mandatario agradeció a los líderes de China, Japón, Malasia, Corea del Sur, Australia, Vietnam , entre otros, por las reuniones, donde se lograron acuerdos basados en pilares que tienen que ver con el comercio, la inversión y la seguridad de suministros estratégicos.

" Se lograron grandes acuerdos comerciales, ahora existen relaciones a largo plazo, y el dinero está fluyendo hacia nuestro país gracias a los aranceles ", dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

Los acuerdos entre Estados Unidos y China

Rebaja y suspensión de aranceles

Tras el encuentro, Washington redujo del 57 % al 47 % los aranceles aplicados a las importaciones del país asiático, tras bajar del 20 al 10 % los gravámenes.

Asimismo, los denominados " aranceles recíprocos " del 24 % sobre los bienes de China (incluidos Hong Kong y Macao), que debían entrar en vigor el próximo 10 de noviembre tras una tregua de 3 meses, continuarán suspendidos por un año, de acuerdo con el Ministerio de Comercio chino.

Por su parte, China se comprometió a realizar los " ajustes correspondientes a sus contramedidas " frente a dichos gravámenes, las cuales consistieron en la imposición de tasas del 10 al 15 % sobre varios productos estadounidenses de los sectores agroalimentario y energético, entre ellos el pollo, los lácteos, soja, maíz, trigo, pescado, petróleo y carbón.

Fin temporal de las tasas portuarias mutuas

Ambas partes congelaron durante 12 meses las tasas portuarias que se habían impuesto mutuamente desde octubre sobre los buques y servicios marítimos del otro país.

La suspensión afecta tanto a las medidas estadounidenses impuestas bajo la Sección 301, que investigó la industria naviera y de construcción de buques de China, como a las represalias equivalentes aplicadas por Pekín.

Cooperación contra el fentanilo

Trump rebajó del 20 % al 10 % los aranceles impuestos al gigante asiático por el tráfico de fentanilo —un potente opioide sintético— tras obtener de Xi Jinping, mandatario de la República Popular de China , el compromiso de que reforzará los controles que buscan mitigar la circulación de precursores químicos vinculados al narcótico.

Ambos gobiernos calificaron el acuerdo como un "consenso en cooperación antidrogas", aunque no detallaron cómo colaborarán en este aspecto.

Relanzamiento del comercio agrícola

China reanudó las compras de soja estadounidense, suspendidas en mayo, y se comprometió a adquirir 12 millones de toneladas antes de enero y 25 millones anuales hasta 2028, según declaraciones del secretario del Tesoro de EU.

El Ministerio de Comercio chino confirmó la expansión del comercio agrícola bilateral, pero no especificó cifras ni productos concretos.

TikTok y otros casos empresariales

El comunicado oficial chino señaló que Pekín trabajará con Washington para " gestionar adecuadamente los asuntos relacionados con TikTok ", en alusión al acuerdo que permitirá que su filial en EU quede bajo propiedad mayoritariamente estadounidense.

Washington sostiene que Pekín ha dado su visto bueno al traspaso, que podría completarse en los próximos meses.

Con información de EFE.

