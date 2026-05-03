Un avión de United Airlines se impactó contra un poste de luz y rozó a un camión de entregas cuando realizaba su aproximación final al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, informó la Administración Federal de Aviación.

Se trata del vuelo UA169, un Boeing 767 procedente de Venecia, Italia, con 221 pasajeros y 10 tripulantes a bordo.

Sin heridos pese al incidente

De acuerdo con la aerolínea, la aeronave logró aterrizar sin contratiempos mayores tras el impacto y se desplazó hasta la puerta de embarque con normalidad. Ninguno de los pasajeros ni miembros de la tripulación resultó lesionado.

Sin embargo, el camión involucrado sí registró afectaciones: su conductor fue trasladado a un hospital con heridas leves y posteriormente dado de alta, según reportes de medios locales.

Investigación en curso y daños menores

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey detalló que el avión se dirigía a la pista 29 cuando ocurrió el contacto con el poste, lo que también provocó daños en el vehículo que circulaba por la autopista cercana.

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte inició una investigación para esclarecer las causas del incidente, mientras que la aerolínea retiró temporalmente a la tripulación como parte del protocolo.

Tras la revisión de la pista para descartar escombros, las operaciones en el aeropuerto se reanudaron con normalidad.

EE