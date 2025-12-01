Una intensa tormenta de nieve que avanza por el centro-norte de Estados Unidos y la región de los Grandes Lagos provocó condiciones peligrosas para los viajeros del fin de semana de Acción de Gracias. La combinación de nieve intensa, visibilidad reducida y carreteras resbaladizas contribuyó a un choque masivo que involucró al menos 45 vehículos en la Interestatal 70, cerca de Terre Haute, Indiana, obligando a cerrar la vía en dirección oeste alrededor del mediodía, según informó la Policía Estatal.

Aunque no se reportaron heridos graves, las autoridades advirtieron que la autopista podría permanecer cerrada por al menos seis horas mientras se retiraban los vehículos y se despejaba la zona. Al mismo tiempo, agentes atendían incidentes adicionales en los carriles este, donde varios automovilistas se deslizaron fuera de la carretera debido a la acumulación de nieve y el pavimento resbaloso.

Este accidente ocurrió en medio de una amplia franja de alertas por tormenta invernal que se extiende desde Montana hasta Ohio. En lugares como Iowa, Illinois, Indiana, Wisconsin y Michigan, la tormenta ya había dejado más de 20 centímetros de nieve y continuaba afectando la movilidad con carreteras cubiertas y tráfico lento. Aeropuertos como los de Chicago y San Luis también reportaron retrasos de aproximadamente una hora, complicando uno de los días con mayor actividad de viajes del año.

Las autoridades locales instaron a la población a evitar desplazarse. En el condado de Grant, el sheriff Del Garcia pidió a los residentes permanecer en casa y evitar riesgos innecesarios.

Además de la nieve, el sistema meteorológico podría generar tormentas eléctricas y lluvias intensas desde Missouri hasta Luisiana y Texas. Los meteorólogos también anticipan la posibilidad de otra tormenta invernal a inicios de la próxima semana, con hielo en los Apalaches y nieve moderada a intensa en partes del noreste del país.

���� | Una colisión masiva y extremadamente aterradora de varios vehículos en Indiana, EE.UU., luego de una fuerte tormenta de nieve, y las autoridades advierten a los ciudadanos que no viajen excepto en casos de emergencia.pic.twitter.com/lPsKz4W4lT — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 30, 2025

SV