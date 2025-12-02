El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es uno de los enemigos de un pueblo al noroeste de España que incluso ha impreso una serie de documenos a manera de cartel, colgados alrededor del campus. En ellos se puede leer:

"BÚSCASE. WANTED", se lee en un luminoso en la localidad de Oleiros, en la comunidad autónoma de Galicia, junto a la foto del presidente estadounidense y las palabras "Terrorista internacional", en español e inglés.

El ejecutivo municipal de este pueblo de más de 38 mil habitantes, gobernado por un alcalde comunista, Ángel García Seoane, ofrece a cambio una recompensa de 0.50 dólares.

García Seoane, fundador del partido independiente gallego Alternativa dos Veciños (Alternativa de los Vecinos) es alcalde de Oleiro, que tiene la renta per capita más alta de Galicia, desde 2003, aunque ya había ocupado el cargo entre 1985 y 1996.

A pesar de haber sido condenado en 1994 a seis años y un día de inhabilitación para cargo público, tras cumplir la condena ha sido reelegido por parte de los vecinos de forma mayoritaria.

Abiertamente comunista, el alcalde, de 73 años, es conocido por abogar contra el bloqueo de Cuba, adonde viajó con el exministro franquista Manuel Fraga, con quien visitó también la Libia de Muamar Gadafi para denunciar asimismo el bloqueo comercial.

El pueblo tiene calles dedicadas a figuras como el mandatario chileno Salvador Allende, el líder revolucionario mexicano Emiliano Zapata o el presidente sudafricano Nelson Mandela y también una estatua de Ernesto 'Che' Guevara que se inauguró en presencia del hijo del guerrillero argentino.

El Ayuntamiento de Oleiros, también con Ángel García Seoane de alcalde, había utilizado la imagen de Trump en una campaña anterior, en 2020, con un anuncio en los paneles informativos en los que exhibían al presidente de Estados Unidos junto a las caras de Hitler y Mussolini con un mensaje que tachaba al mandatario norteamericano de "monstruo".

