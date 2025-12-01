Muere a los 114 años la mujer más longeva de Rusia

La mujer más longeva de Rusia, Klavdia Gadiuchkina, ha fallecido en la región rusa de Yaroslavl a los 114 años, informó hoy el gobernador local, Mijaíl Yevráev.

"Klavdia Mijáilovna (patronímico de Gadiuchkina) falleció a pocos días de cumplir los 115 años. Sin embargo, se encuentra oficialmente entre las cinco personas más longevas del planeta", escribió el funcionario en Telegram.

La mujer, que sobrevivió dos guerras mundiales, comenzó a trabajar cuando apenas tenía 15 años y se jubiló cuando tenía casi 70.

"Para nosotros, no solo fue una persona que rompía récords, fue una historia viva, una persona que vivió más de un siglo, conservando una memoria nítida, sabiduría y una visión de la vida extraordinaria", agregó.

Gadiuchkina se casó en 1928 y tuvo cinco hijos, dos de los cuales fallecieron a temprana edad.

En octubre pasado, el portal especializado LongeviQuest incluyó a la rusa en la lista de las cinco personas más ancianas del mundo.

Te puede interesar: República Democrática del Congo declara el fin del brote de ébola

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV