Un hombre perdió la vida este domingo tras ser atacado por una leona, luego de ingresar de manera ilegal al recinto del felino dentro de un zoológico en João Pessoa, capital del estado de Paraíba, en el noreste de Brasil, confirmaron autoridades locales.

De acuerdo con la información oficial, la víctima —cuya identidad no ha sido revelada— escaló una pared de más de seis metros de altura, burló las barreras de seguridad y logró entrar al área restringida del Parque Zoobotánico Arruda Câmara.

El personal de seguridad intentó detenerlo al percatarse de la invasión, pero el hombre actuó con rapidez y logró acceder al espacio donde se encontraba el animal. Minutos después fue atacado por la leona y murió en el sitio debido a la gravedad de las heridas.

Las primeras investigaciones apuntan a que el hecho podría tratarse de un acto intencional, posiblemente un intento de suicidio, según informó la policía.

En redes sociales comenzó a circular un video difundido por el portal VoxPB, grabado por un visitante que presenció el incidente. En las imágenes se observa al hombre descendiendo por el tronco de un árbol mientras la leona se aproxima lentamente, hasta que finalmente lo captura al llegar al suelo.

Tras el ataque, el parque informó en un comunicado que cerró de inmediato el servicio al público para garantizar la seguridad y permitir la remoción del cuerpo.

La administración del parque subrayó que cumple con normas técnicas y estándares de seguridad, y aseguró que colabora plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos.

La institución lamentó profundamente lo ocurrido, expresó solidaridad con la familia de la víctima y anunció que permanecerá cerrada hasta la conclusión de las investigaciones.

