TikTok, la principal herramienta de grupos criminales para reclutar menores en Colombia

En los últimos años las redes sociales se han convertido en el medio perfecto para que, organizaciones de delincuencia recluten a menores de edad en muchos países, como es en este caso con la red social TikTok, donde en Colombia se ha convertido en la principal herramienta para llevar a cabo ese tipo de prácticas.

TikTok es de las plataformas principales con millones de usuarios activos en todo el mundo, por lo que, los grupos armados ilegales aprovechan el alcance que pueden tener en dicha red social. Según se reveló en un estudio publicado el miércoles 3 de diciembre por la ONG Vivamos Humanos, los vídeos de estos grupos llegan a alcanzar las 200.000 visitas y registran más de 76.000 interacciones.

¿Qué dice el estudio al respecto?

El estudio de reclutamiento digital “El algoritmo en el conflicto armado”, dice que el reclutamiento digital de niños, niñas y adolescentes, además de llevarse a cabo en TikTok —que es la red principal— también en Facebook, Instagram, Telegram, incluso en aplicaciones de videojuegos como Roblox.

Sin embargo, TikTok fue la única plataforma donde se encontró contenido abiertamente accesible relacionado con las dinámicas de reclutamiento, debido a la difusión "masiva" de los videos en esta aplicación, las "pocas restricciones" en el contenido y la facilidad de búsqueda a través de etiquetas o palabras clave relacionadas con los grupos armados.

El estudio identificó 40 casos documentados con "evidencia directa" en dicha plataforma, así como 70 cuentas presuntamente relacionadas con estas organizaciones criminales, "inferidas a partir de las interacciones en los comentarios".

La coordinadora de derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH) de la organización, Lina Mejía, afirmó al presentar el estudio, que identificaron "falencias estructurales graves como la inexistencia de canales de denuncia" para este tipo de casos, y aunque el contenido sea reportado, este "continúa reproduciéndose dos o incluso tres veces más".

¿Cómo operan los grupos criminales para reclutar menores?

El estudio detectó dos modalidades principales de reclutamiento a través de las redes sociales: la primera, mediante ofertas laborales con las que los grupos armados promocionan su actividad, y la segunda, que se desarrolla a través de "engaños y otras formas de captación", como la utilización de correos humanos para efectuar esta "vinculación forzada".

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, al menos 123 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados entre enero y septiembre de este año en Colombia por los grupos armados.

¿Cuáles son los grupos criminales que realizan esta práctica?

Los grupos que más utilizan las redes sociales para reclutar menores son las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por el reclutamiento digital de menores?

Las regiones más afectadas por esta modalidad de reclutamiento, la organización, que no precisó cifras, indicó que la mayoría de casos suceden en zonas de conflicto como los departamentos de Norte de Santander, ubicado en el noreste del país y fronterizo con Venezuela, y Putumayo, Nariño y Cauca, en el suroeste.

Esta modalidad también es utilizada en los departamentos caribeños de Bolívar, Magdalena y Cesar.

En la presentación también intervino el expresidente de Colombia Ernesto Samper (1994-1998), fundador de Vivamos Humanos, quien afirmó que "los jóvenes que están reclutando son los que están apareciendo asesinados en los bombardeos" del Gobierno contra los grupos armados.

Por otra parte, la organización apuntó que esta "nueva forma de violencia (el reclutamiento), que opera en silencio", se ha convertido en "uno de los retos humanitarios más urgentes del país".

"La pérdida de jóvenes liderazgos debilita la capacidad organizativa y de autogestión en los territorios, interrumpe procesos comunitarios de resistencia y agrava las vulnerabilidades intergeneracionales", añadió Vivamos Humanos.

KR