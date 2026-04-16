La deforestación de la Amazonía en tiempo real; Perú lanza plataforma de monitoreo satelital

La vigilancia ambiental da un salto hacia la inmediatez. La iniciativa MapBiomas Perú presentó una plataforma colaborativa que permite monitorear la deforestación en la Amazonía casi en tiempo real, integrando datos satelitales y validación científica para generar información accesible tanto para autoridades como para la sociedad civil.

La herramienta cruza alertas provenientes de sistemas como GeoBosques —del Ministerio del Ambiente— y GLAD, desarrollado por la University of Maryland. A partir de estas fuentes, el sistema procesa imágenes satelitales de alta resolución para detectar cambios en la cobertura forestal con mayor precisión.

El resultado es una base de datos abierta y gratuita que permite seguir la pérdida de bosque casi al momento en que ocurre, facilitando la toma de decisiones y la cobertura informativa sobre uno de los problemas ambientales más urgentes de la región.

Una red colaborativa con tecnología de punta

El proyecto forma parte de un esfuerzo más amplio impulsado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, que coordina información ambiental entre países de la cuenca amazónica. Desde 2017, esta red, en conjunto con la plataforma MapBiomas Amazonía, ha apostado por automatizar el análisis de datos mediante herramientas digitales avanzadas.

Uno de los pilares tecnológicos es Google Earth Engine, que permite procesar grandes volúmenes de información en la nube mediante algoritmos y clasificadores automatizados. Esto reduce costos, acelera el análisis y mejora la precisión de los mapas generados.

Más de tres décadas de datos sobre el territorio

Gracias a este enfoque, MapBiomas Perú ha construido una serie histórica de mapas de cobertura y uso del suelo que abarca desde 1985 hasta 2024. Esta información permite no solo observar la situación actual, sino también entender cómo ha evolucionado la deforestación a lo largo del tiempo.

El acceso público a estos datos fortalece la transparencia y abre la puerta a investigaciones, políticas públicas y acciones ciudadanas más informadas.

Tecnología al servicio de la Amazonía

Más allá del desarrollo técnico, la plataforma representa un cambio en la forma de enfrentar la deforestación: pasar de análisis tardíos a monitoreo constante. En un contexto donde la pérdida de biodiversidad avanza rápidamente, contar con información en tiempo real puede marcar la diferencia entre reaccionar tarde o actuar a tiempo.

Con este tipo de herramientas, la tecnología deja de ser solo un recurso de análisis para convertirse en un aliado directo en la protección de uno de los ecosistemas más importantes del planeta.

Con información de EFE

TG