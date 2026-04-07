Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron la noche de este martes 07 de abril del 2026 de al menos tres ataques sobre su territorio, coincidiendo con el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

¿Qué denunció Israel a unas horas de confirmarse la tregua entre Irán y Estados Unidos?

Minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicara que pospondrá durante dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas persas, las FDI "detectaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel" , según indicaron en su canal de Telegram.

Las Fuerzas de Defensa israelíes enviaron mensajes similares en al menos tres ocasiones, en los que pidieron "a la población entrar en un espacio protegido y permanecer allí hasta nuevo aviso" , sin que se hayan notificado heridos o daños materiales.

En paralelo, el diario local Haarezt publicó que Israel "respetará el alto fuego con Irán", aunque persisten preocupaciones sobre cómo se adaptará al acuerdo, y la fuente consultada expresó que a Israel le habría gustado "haber logrado más objetivos en la guerra".

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¿Qué se sabe del alto el fuego anunciado por Estados Unidos e Irán hoy, 07 de abril del 2026?

Trump anunció este 07 de abril del 2026 que había decidido aplazar por dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes que había amenazado ejecutar hoy si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz.

Adicionalmente, el mandatario comunicó el inicio de un alto el fuego con Irán durante este periodo de tiempo en el marco de unas negociaciones efectuadas con la intermediación de autoridades paquistaníes.

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En respuesta, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, dijo que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante el mismo periodo de dos semanas a raíz del acuerdo con Estados Unidos.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó el cese el fuego de dos semanas y anunció que el alto a las hostilidades entra en vigor de forma inmediata incluyendo el Líbano, destacando además el inicio de negociaciones entre Washington y Teherán a partir del viernes en Islamabad.

JM

