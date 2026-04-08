Trump asegura que ataques de Israel en Líbano no forman parte del acuerdo con Irán

Tras pactar un alto el fuego con Irán, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este miércoles que los ataques de Israel contra el Líbano son una “escaramuza” separada de la guerra que comenzó el Estado judío, por lo que no forman parte del acuerdo de paz que se logró el día de ayer.

Durante una entrevista telefónica con la cadena de radio PBS, Trump fue cuestionado sobre si estaba enterado de los bombardeos que el ejército israelí había perpetrado hoy contra Beirut, capital del Líbano, a lo que el líder republicano aseguró que estaba al tanto; sin embargo, señaló que esto no formaba parte del tratado.

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“Sí, ellos (Hizbulá) no estaban incluidos en el acuerdo”, mencionó el Mandatario.

Hizbulá fuera del acuerdo entre Irán, Estados Unidos e Israel

Según Trump, el propio grupo extremista chií fue la razón por la que no fueron incluidos en la pausa de dos semanas en el conflicto con la República Islámica. "Por Hizbulá. No fueron incluidos en el acuerdo. Eso también se resolverá. No hay problema", aclaró.

Este miércoles, en medio del alto el fuego en Irán, el Ejército israelí bombardeó más de 100 "objetivos" en tan solo diez minutos en el Líbano, la mayor oleada de ataques desde el inicio de la guerra , causando pánico entre la población civil.

Cuestionado sobre qué le parecía que Israel continuara atacando al Líbano, Trump contestó: "Es parte del acuerdo, todo el mundo lo sabe. Es una escaramuza aparte", sin ofrecer más detalle de las conversaciones con sus aliados israelíes.

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Irán y Estados Unidos acordaron anoche una tregua de catorce días condicionada a la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz. Este periodo servirá para negociar el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero y ha dejado miles de muertos en Irán, entre ellos mujeres y niños, con al menos trece militares estadounidenses fallecidos.

Estrecho de Ormuz vuelve a cobrar relevancia estratégica

Ante los continuos bombardeos sobre el Líbano, Teherán anunció este miércoles que ha interrumpido la navegación de los buques petroleros por Ormuz, reanudada tras el pacto de anoche.

La República Islámica también estaría condicionando su participación en las negociaciones del próximo viernes con Estados Unidos en Islamabad a que el alto el fuego se implemente también en Líbano, según informaciones del diario estadounidense Wall Street Journal.

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