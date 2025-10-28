El ojo del huracán "Melissa" es captado en un impresionante VIDEO

El ojo del potente huracán “Melissa”, de categoría 5, logró ser capturado por el Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, también conocidos como los “Cazadores de Huracanes”.

La tripulación se adentró en el poderoso sistema el lunes 27 de octubre, con el objetivo de recuperar información valiosa para el Centro Nacional de Huracanes de dicho país (NHC, por sus siglas en inglés).

Las imágenes del fenómeno, que amenaza con convertirse en uno de los huracanes más devastadores de los últimos años a raíz de los vientos máximos sostenidos de casi 300 kilómetros por hora, muestran las paredes de su interior.

Antes de tocar tierra en Jamaica, “Melissa” se consolidó como el huracán más fuerte y el tercero de categoría 5 —la más alta en la escala Saffir-Simpson— en la actual temporada en el Atlántico.

���� | Imágenes impresionantes del interior del ojo del huracán Melissa, ahora categoría 5, captadas por un WC-130J Weatherbird del 53.º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico de la Fuerza Aérea de EE. UU.

Huracán “Melissa” toca tierra en Jamaica

Este martes 28 de octubre, “Melissa” tocó tierra en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora. Este es el huracán más fuerte que ha golpeado la isla desde que se comenzaron a llevar registros, hace 174 años.

Lluvias torrenciales y marejadas amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos en la región.

Hasta ahora, “Melissa”, que se formó el martes de la semana pasada, ha provocado la muerte de al menos nueve personas: tres en Jamaica, tres en Haití, dos en Panamá y una en República Dominicana.

¿Qué es el ojo de un huracán?

El ojo de un huracán es un sector de relativa calma, con poca nubosidad y un diámetro de aproximadamente 30 a 65 kilómetros, ubicado en el centro de la estructura ciclónica. No se puede entrar ni salir del ojo sin atravesar las nubes que componen el huracán, las cuales albergan los vientos más intensos de todo el fenómeno.

