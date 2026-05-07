Estados Unidos evalúa permitir el envío de armas de fuego por correo

Armas de fuego podrían enviarse por el Servicio Postal de Estados Unidos en caso de aprobarse una norma propuesta durante la administración del presidente Donald Trump , medida que ha estado restringida por casi 100 años y a la que fiscales demócratas de diversos estados se han opuesto totalmente.

En 1927, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que volvió ilegal el envío de armas de fuego ocultables por el Servicio Postal (USPS, por sus siglas en inglés) , a menos que provinieran de comerciantes con licencia, en un intento por frenar la violencia en el país.

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Sin embargo, durante el mes de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos revisó dicha ley, calificándola como inconstitucional, al sostener que violaba la Segunda Enmienda —la cláusula sobre el derecho a portar armas— y pidió al servicio postal modificar sus lineamientos.

La dependencia afirmó que, mientras el Congreso decida operar un servicio de paquetería, “la Segunda Enmienda le impide negarse a transportar armas de fuego constitucionalmente protegidas hacia y desde ciudadanos que cumplen la ley, incluso si no son fabricantes o comerciantes con licencia”.

El mes pasado, el USPS propuso una nueva norma que permitiría a cualquier persona enviar por correo armas de fuego ocultables, como pistolas y revólveres. Actualmente, la agencia permite el envío de algunas armas de fuego, como rifles de cañón largo y escopetas; sin embargo, deben estar descargadas y embaladas de forma segura.

El USPS indicó en un comunicado que está revisando los comentarios del público —cuyo plazo venció el lunes— antes de realizar cambios definitivos.

Fiscales demócratas advierten riesgos del envío de armas

El fiscal general de Nevada, Aaron Ford, un demócrata que se postula para Gobernador, señaló que el cambio desharía el trabajo que Estados como Nevada han realizado para frenar la violencia armada.

Nevada sufrió el tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos, cuando un atacante abrió fuego el 1 de octubre de 2017 desde el hotel-casino Mandalay Bay, en Las Vegas, y mató a 60 personas.

Tras el tiroteo, Nevada aprobó una ley que exige verificaciones de antecedentes administradas por el Estado para la mayoría de las ventas o transferencias privadas de armas.

“Nuestro Estado ya ha sufrido lo suficiente, y sugerir que facilitemos que delincuentes y agresores accedan a armas de fuego es una bofetada en la cara para los sobrevivientes de la violencia armada y para las fuerzas del orden”, declaró Ford en un comunicado.

Según las normas propuestas, una persona podría vender y enviar un arma a otra dentro de las fronteras de un mismo Estado.

Las reglas son más estrictas para el correo a través de fronteras estatales: una persona solo podría enviarse un arma a sí misma, a cargo de otra persona, y tendría que abrirla personalmente. Esto busca facilitar el traslado de armas para actividades legales como tiro deportivo, caza o autodefensa.

Debate sobre armas por correo divide a fiscales, activistas y grupos defensores

El Departamento de Justicia sostiene que el mosaico de leyes estatales sobre armas dificulta trasladarlas entre Estados para fines lícitos, como el tiro al blanco, la caza y la autodefensa. Indicó que, en muchos casos, es imposible viajar con un arma de fuego, lo que convierte al correo en el “único método viable de transporte”.

Ford y otros fiscales generales de alrededor de dos docenas de Estados enviaron una carta el lunes en la que instaron al USPS a retirar el cambio, al afirmar que facilitará el acceso a armas a personas que no pueden poseerlas legalmente, como quienes han sido condenados por delitos graves o violencia doméstica.

También advirtieron que dificultará resolver delitos con armas. Sostuvieron que el poder ejecutivo no tiene autoridad para ignorar una ley aprobada por el Congreso y que la norma anulará las leyes estatales sobre armas.

Según los fiscales generales, las leyes estatales incluyen requisitos como cursos de seguridad, búsquedas de antecedentes y revisiones del historial de salud mental.

Argumentaron que dichos controles quedarían eludidos si se implementa el cambio, y que las fuerzas del orden tendrían que crear una nueva estructura de rastreo para contabilizar las armas de fuego enviadas por el servicio postal, lo que impondría cargas adicionales a los presupuestos estatales, añadieron.

Empresas privadas como UPS y FedEx también restringen los envíos de armas a clientes con licencias federales de armas de fuego, como importadores, fabricantes, comerciantes y coleccionistas.

Por su parte, grupos defensores de armas aplaudieron el cambio, mientras que organizaciones contra la violencia armada expresaron su preocupación.

John Commerford, director ejecutivo del brazo de cabildeo de la Asociación Nacional del Rifle, calificó la propuesta como una victoria para los propietarios de armas.

“Gracias al presidente Trump y a su administración, el USPS finalmente permitirá que estas armas se envíen bajo las mismas condiciones de seguridad de sentido común que los rifles y las escopetas”, indicó Commerford en un comunicado.

Por su parte, John Feinblatt, presidente de Everytown for Gun Safety, advirtió que el cambio convertiría al USPS en “un facilitador del tráfico de armas”, además de limitar herramientas de investigación para las autoridades.

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