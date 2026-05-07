El gobierno de Estados Unidos publicó en el sitio de la Casa Blanca el pasado lunes 4 de mayo la Estrategia Nacional de Control de Drogas de 2026. Dicho documento detalla un plan de ruta para desmantelar el suministro de drogas ilegales en el país. El documento es actualizado cada dos años por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés).

El objetivo central de la estrategia de control de drogas es el de mejorar y resguardar la salud y la vida de los ciudadanos estadounidenses. El plan proyectado es atendido por 19 agencias federales y cuenta con un presupuesto federal de 44 billones de dólares dentro del combate a la adicción y la epidemia de sobredosis.

Participación de países aliados

En el Capítulo 2 de dicho documento, titulado "Aseguramiento de la Cadena de Suministro Global frente a Organizaciones Terroristas Extranjeras y Criminales Transnacionales" la oficina detalla cómo la estrategia estadounidense se involucra con distintos países en su plan integral para evitar el ingreso de sustancias ilícitas al país por la vía marítima.

En ese sentido, se explica que Estados Unidos aprovechará las relaciones bilaterales con China, India, México, Canadá y Colombia para transmitir la importancia de controlar las actividades y productos de empresas de tránsito marítimo, así como de venta de productos químicos o farmacéuticos. Por ello, la administración gubernamental insta a autoridades de otros países a reforzar sus acciones de seguridad y realizar operativos más agresivos contra las entidades y personas que trafiquen drogas, precursores, sustancias o equipamiento relacionado con actividades ilícitas.

Responsabilidades de cada país

Así mismo, se insta individualmente a China para detener el flujo de precursores químicos usados para manufacturar ilícitamente drogas sintéticas; a Canadá a identificar y combatir las organizaciones criminales trasnacionales (TCO, por sus siglas en inglés); a Colombia a reducir el cultivo de coca e interrumpir las redes criminales de producción de dicha droga; a México a reducir la producción de drogas y eliminar la fortaleza de los Cárteles que permite amenazar el territorio estadounidense a lo largo de la frontera; y a India a regular sus industrias farmacéutica y química.

En ese mismo capítulo, en apartados subsecuentes, se destaca que la estrategia que involucra distintas capas de defensa incluye los acuerdos entre naciones para combatir el tráfico de drogas desde su fuente de creación, bien se trate de laboratorios clandestinos en México o Canadá, o de los territorios dedicados a la plantación de coca en Colombia.

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Por último, la ONDCP señala que la larga frontera de Estados Unidos con México continúa siendo el principal corredor de tránsito de drogas que amenaza las vidas de los ciudadanos estadounidenses.

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OB