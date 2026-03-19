En el marco de su VI Asamblea General, la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) eligió este miércoles 18 de marzo al Cardenal Leonardo Ulrich Steiner, como su nuevo presidente para el cuatrienio 2026–2030.

La elección de Steiner, actual arzobispo metropolitano de Manaos, se dio en un ambiente de discernimiento y comunión, reafirmando el compromiso de la Iglesia con el territorio amazónico.

¿Quién es Leonardo Steiner?

Nacido el 6 de noviembre de 1950 en Forquilhinha, Brasil, Steiner es miembro de la Orden de los Frailes Menores (franciscanos). Su formación es profundamente académica y pastoral: es doctor en Filosofía por el Pontificio Ateneo Antoniano de Roma y fue ordenado sacerdote en 1978 por su primo, el cardenal Paulo Evaristo Arns.

Su trayectoria episcopal ha estado marcada por el servicio en las periferias y el liderazgo institucional:

Defensa de los vulnerables: Fue obispo de la Prelatura de São Félix (2005–2011), una región conocida por su lucha histórica en favor de los pueblos indígenas.

Gestión eclesiástica: Se desempeñó como secretario general de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) entre 2011 y 2019.

Liderazgo amazónico: En 2019, el Papa Francisco lo nombró arzobispo de Manaos, y en 2022 lo creó cardenal, convirtiéndolo en el primer purpurado que ejerce directamente en la Amazonía brasileña.

Un perfil alineado con el Papa Francisco

La elección de Steiner al frente de la CEAMA no fue al azar. Su perfil encarna con las prioridades del anterior pontífice: el cuidado de la "Casa Común", la justicia social y el crear una identidad encarnada en los territorios.

Como actual presidente del CIMI (Consejo Indigenista Misionero), Steiner es reconocido mundialmente por su defensa de los derechos de los pueblos originarios y la protección del medio ambiente frente a amenazas como la deforestación y la minería ilegal, lo que demuestra nuevamente el porque su nombramiento no es una casualidad.

¿Cuáles son las expectativas para la CEAMA en el futuro próximo?

La llegada del Cardenal Steiner a la presidencia representa un paso clave en la consolidación del proceso sinodal.

La CEAMA, un organismo único que integra no solo a obispos, sino también a laicos, religiosos y representantes indígenas, ahora cuenta con un nuevo liderazgo que buscará el fortalecer a la Iglesia y volverla más profética y cercana.

El proceso de elección de la CEAMA continuará este jueves 19 de marzo, en donde se definirá al resto de la directiva, asegurando una voz plural para la Amazonía.

CT