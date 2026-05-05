La irascibilidad y furia de Elon Musk salen a relucir en el juicio de OpenAI

El presidente de OpenAI, Greg Brockman, declaró este martes ante una corte en California que en una reunión interna llegó a temer una posible agresión física por parte de Elon Musk, en medio de tensiones por el control accionario de una filial con fines de lucro vinculada a la empresa creadora de ChatGPT.

El testimonio se dio en el quinto día del juicio que enfrenta la compañía, en el que se analiza si la organización se desvió de su misión original sin fines de lucro al adoptar un modelo híbrido.

Durante su declaración, Brockman relató que Musk mostró un comportamiento irascible en una reunión ocurrida en 2017, cuando se discutía la estructura accionaria de la tecnológica y el empresario buscaba asumir un mayor control.

Las tensiones que marcaron el negocio

“Algo se transformó en él. Se podía percibir. Estaba enfadado, estaba alterado”, afirmó el directivo al recordar el momento en que, según dijo, percibió un ambiente de tensión que lo llevó a temer por su integridad física. El caso pone bajo escrutinio no solo la evolución corporativa de OpenAI, sino también las tensiones internas que marcaron sus primeros años y su transición hacia un modelo más orientado al mercado.

El magnate habría rechazado la propuesta y acto seguido, arrancó de la pared un cuadro que representaba un automóvil Tesla Model 3 y comenzó a salir furioso de la sala, según información citada por una fuente. El presidente de OpenAI también declaró que antes Musk había propuesto una fusión con Tesla, pero que los fundadores de la tecnológica rechazaron la iniciativa porque no tenían interés en el sector automovilístico.

Brockman también fue interrogado sobre el papel de Shivon Zilis, la canadiense que formó parte del consejo de administración de OpenAI y tiene cuatro hijos con Musk. Zillis actuó como mediadora entre los cofundadores de OpenAI y Musk, pero después se marchó a trabajar con el magnate, dijo Brockman.

Musk se arrepiente de invertir en OpenAI

En los dos días de testimonio, el presidente de OpenAI ha sido enfático al decir que "no había engañado" al fundador de SpaceX y Tesla, en respuesta a la acusación lanzada por Musk la semana pasada al acusarlo a él y al director de OpenAI, Sam Altman, de “robar a la caridad”.

Durante su declaración en el juicio la semana pasada, el fundador de Tesla dijo que fue "un tonto" al entregar a OpenAI 38 millones de dólares en financiación "esencialmente gratuita" para crear lo que se convertiría en una compañía de 800 mil millones de dólares.

Musk acusa a la tecnológica, y a Brockman, Altman y Microsoft de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, alegando que han traicionado su misión original para priorizar los beneficios económicos sobre el interés público.

Por su parte, OpenAI ha calificado la demanda como un intento motivado por la envidia que busca obstaculizar a un competidor directo. En el juicio que está proyectado para durar tres semanas también declarará Altman y Zilis.

TG