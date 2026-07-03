Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, dio a conocer que en su nación decomisaron 138 armas que iban a ser enviadas a nuestro país de manera ilegal, entre ellas rifles capaces de perforar blindajes.

“Gracias a una operación encubierta, autoridades estadounidenses confiscaron 138 armas de fuego, incluidos dos rifles calibre .50, que traficantes pretendían enviar a México desde Carolina del Norte”, publicó el diplomático en su cuenta de X.

Destacó que el decomiso es resultado de las políticas establecidas por el presidente Donald Trump para combatir el tráfico ilegal de armas de EU a México.

“Esta acción contundente refleja el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump para frenar el tráfico ilegal de armas y demuestra el poder de la coordinación basada en inteligencia. Cada arma asegurada es un arma menos en manos de los delincuentes, haciendo más seguras a nuestras dos naciones”, dijo.

El año pasado, el entonces canciller Juan Ramón de la Fuente y su par de EU, Marco Rubio, llegaron a un entendimiento de cooperación en seguridad.

CT