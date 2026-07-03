Viernes, 03 de Julio 2026

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Netanyahu felicita a Trump por el Día de la Independencia y acuerdan reunirse en EU

Israel confirmó que ambos mandatarios acordaron celebrar un próximo encuentro en territorio estadounidense

Por: EFE

Las autoridades israelíes reiteraron la fortaleza de la alianza bilateral entre Jerusalén y Washington. EFE/ARCHIVO

Las autoridades israelíes reiteraron la fortaleza de la alianza bilateral entre Jerusalén y Washington. EFE/ARCHIVO

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostuvo este viernes una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que aprovechó para felicitar al mandatario por el 250 aniversario de la independencia estadounidense. Durante el intercambio, ambos líderes también abordaron la posibilidad de celebrar una próxima reunión en territorio estadounidense.

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La oficina del primer ministro israelí confirmó el contacto entre ambos políticos con motivo de la conmemoración que Estados Unidos celebra este sábado 4 de julio, considerada la festividad nacional más importante del país. 

En un comunicado, Netanyahu afirmó que Estados Unidos es el "garante de la libertad mundial" y subrayó que Israel valora "enormemente" el estrecho vínculo que mantiene con Washington.

Israel envía felicitaciones por el 250 aniversario de Estados Unidos

Además, el memorando oficial señaló que Netanyahu y Trump acordaron encontrarse próximamente en Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento ni la oficina del primer ministro israelí ni la Casa Blanca han revelado una fecha para la reunión.

Este viernes, el presidente de Israel, Isaac Herzog, también visitó la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén para entregar al embajador estadounidense, Mike Huckabee, una carta de felicitación dirigida a Donald Trump con motivo del 250 aniversario de la independencia del país.

Netanyahu y Trump destacan colaboración y alianza entre ambos gobiernos

En la misiva, fechada el 1 de julio, Herzog expresó a Trump sus "más cálidas felicitaciones" en nombre "del pueblo y el Estado de Israel" y calificó la efeméride como "un momento para honrar el increíble triunfo del espíritu estadounidense".

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El presidente israelí destacó además la "alianza única e inquebrantable" entre ambos países, la cual, aseguró, se nutre "de los mismos manantiales de la Biblia" y de "los mismos valores fundamentales de libertad, democracia y dignidad humana".

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