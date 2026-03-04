Este miércoles 4 de febrero, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que el operativo que derivó en la muerte del líder del Cártel Nueva Generación (CNG), Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, se debiera a presiones del Gobierno de Estados Unidos.

"No fue ese el objetivo (bajar la presión de Estados Unidos). Es muy importante y quiero repetirlo. Esta persona tenía una orden de aprehensión o varias", subrayó.

Explicó que, por ello, el despliegue militar buscaba cumplimentar mandamientos judiciales y que las fuerzas federales respondieron a una agresión.

"Entonces, el operativo fue para detenerlo. El problema es que recibieron agresiones la Secretaría de la Defensa Nacional y respondió en el momento", indicó la Mandataria federal

La Presidenta Sheinbaum enfatizó que la acción no obedeció a exigencias externas e insistió en que solo hubo intercambio de información con EU.

"Pero no se hizo, de ninguna manera, ni por la presión de Estados Unidos ni mucho menos. Claro, hay información de inteligencia de los Estados Unidos que se utilizó en específico", puntualizó.

Sheinbaum visitará Guadalajara a casi dos semanas del operativo

Luego de negar que el operativo respondiera a presiones de Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que este viernes 6 de marzo visitará Guadalajara a casi dos semanas del operativo militar en que murió Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".

Según las autoridades, la ola de violencia tras la operación militar dejó un saldo de 25 integrantes de la Guardia Nacional y más de 30 miembros del CNG fallecidos, sumado a cortes en carreteras, quema de gasolineras, vehículos, transporte de carga y establecimientos comerciales.

