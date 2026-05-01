Este viernes 1 de mayo, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que impuso nuevas sanciones al régimen cubano, indicó la Casa Blanca.

En una hoja informativa se menciona que "amplía las sanciones existentes contra Cuba para incluir nuevas restricciones en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional".

Además, "impone nuevas sanciones a las entidades, personas o afiliados que apoyen el aparato de seguridad del régimen cubano, sean cómplices de corrupción gubernamental o violaciones graves de los derechos humanos, o sean agentes, funcionarios o colaboradores materiales del gobierno cubano".

De acuerdo con la orden, también "autoriza nuevas sanciones contra las personas, entidades o instituciones financieras cubiertas que hayan realizado o facilitado transacciones con personas o entidades sancionadas en virtud de la Orden".

Añadió que de esta manera el presidente aborda las "amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano mediante la adopción de medidas decisivas para exigir responsabilidades al régimen cubano, y a quienes lo perpetúan, por su apoyo a actores hostiles, el terrorismo y la inestabilidad regional que ponen en peligro la seguridad y la política exterior estadounidenses".

EU señala vínculos del régimen cubano con Irán y Hezbolá

Acusa que el gobierno cubano "mantiene estrechos vínculos con otros importantes estados patrocinadores del terrorismo, incluido el gobierno de Irán, y proporciona refugio seguro a grupos terroristas transnacionales, entre ellos Hezbolá".

Denuncia que el gobierno de Miguel Díaz-Canel "persigue y tortura a los opositores políticos, niega a sus ciudadanos el derecho a la libertad de expresión y difunde activamente la ideología comunista por toda la región, al tiempo que reprime a su población".

Añade que el régimen cubano "sigue impulsando la migración hacia Estados Unidos, con más de 850 mil migrantes que llegaron a América entre 2022 y el otoño de 2024. Cuba proporciona un entorno permisivo para operaciones hostiles de inteligencia extranjera, militares y terroristas a menos de 160 kilómetros del territorio estadounidense.

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"Estas acciones constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y requieren una respuesta inmediata para proteger a los ciudadanos e intereses estadounidenses".

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