Lo que comenzó como una historia de fortuna terminó en un caso que encendió alertas de salud pública. Un hombre que ganó la lotería ahora enfrenta más de 16 años de prisión tras ser hallado culpable de encabezar una red de producción de pastillas ilegales en Reino Unido.

Un tribunal británico condenó a John Eric Spiby, de 80 años, por liderar una operación industrial dedicada a fabricar y distribuir pastillas opiáceas falsas. El caso ha generado impacto no solo por la magnitud del negocio ilegal, sino porque el acusado se había convertido en millonario tras ganar la lotería en 2010. La investigación, encabezada por la Policía de Greater Manchester, reveló una red altamente estructurada que operaba desde una granja en Greater Mánchester.

De la lotería al crimen organizado

Spiby obtuvo cerca de 2 millones 77 mil euros tras ganar la lotería, dinero que posteriormente habría utilizado para financiar una red clandestina. Durante el juicio, el juez Nicholas Clark señaló que el acusado, pese a su fortuna, “decidió continuar una vida dedicada al crimen”.

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El tribunal lo declaró culpable de:

Producción y distribución de drogas

Posesión de armas

Obstrucción de la justicia

La sentencia final fue de 16 años y seis meses de prisión.

Así operaba la fábrica clandestina

La red comenzó en una propiedad rural del propio Spiby, donde instalaron maquinaria especializada para producir medicamentos falsificados. Con el crecimiento de la operación, en 2021 trasladaron parte de la producción a una nave industrial en Salford, lo que evidenció el carácter casi industrial del negocio. De acuerdo con la fiscal Emma Clarke, la vigilancia permitió documentar movimientos constantes de maquinaria y grandes volúmenes de mercancía.

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La organización fabricaba principalmente pastillas de Etizolam, una sustancia entre seis y diez veces más potente que el Diazepam. Estas tabletas eran vendidas como medicamentos conocidos, incluyendo el Valium, sin que los consumidores supieran su composición real. Expertos señalaron durante el juicio que consumir estos productos equivale a “una ruleta rusa extremadamente peligrosa”, debido a la falta de control sobre su contenido.

Impacto en salud pública

Las autoridades advirtieron que la operación tuvo consecuencias directas en la circulación de drogas ilegales en distintas zonas de Mánchester. Datos citados en el proceso judicial indican que el etizolam estuvo relacionado con más de la mitad de las muertes por drogas en Escocia en 2021, lo que refuerza la gravedad del caso.

El inspector Alex Brown, de la unidad contra el crimen organizado, afirmó que la red tenía capacidad para inundar el mercado con millones de pastillas.

El alcance millonario del negocio

Los reportes judiciales estiman que la red movía cifras millonarias dentro del mercado ilegal.

Valor total estimado: entre 56 y 332 millones de euros

Intento de distribución en 2022: 2 millones y medio de pastillas

Valor de ese cargamento: más de 77 millones de euros

Además de las drogas, las autoridades encontraron armas de fuego, municiones y evidencia de intentos por obstaculizar las investigaciones.

ESPECIAL

Otros implicados en la red

La condena no solo alcanzó al principal acusado. Otros integrantes también recibieron sentencias:

John Colin Spiby Jr.: 9 años de prisión

Lee Drury: 9 años y 9 meses

Callum Dorian: identificado como figura clave

Un mensaje claro de las autoridades

Tras la sentencia, autoridades británicas subrayaron que el caso busca enviar un mensaje contundente sobre las consecuencias del crimen organizado. El tribunal concluyó que Spiby fue responsable de una estructura con impacto directo en la salud pública y el mercado ilegal de drogas en el país.

El caso de John Eric Spiby refleja cómo una fortuna personal no garantiza una vida fuera del crimen ni de sus consecuencias legales. De ganar la lotería a liderar una red millonaria ilegal, la historia termina con una sentencia ejemplar. Para las autoridades, el objetivo ahora es claro: evitar que operaciones de este tipo vuelvan a poner en riesgo a miles de personas.

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