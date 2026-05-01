¿Cuánto gasta Estados Unidos en la guerra con Irán? Costo día por día

La operación militar que Estados Unidos sostiene en Irán le habría costado millones de dólares a la región, al menos de acuerdo con los datos presentados por el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbás Araqchí.

El representante de la República Islámica de Irán utilizó su perfil en X para publicar un par de gráficas que muestran un supuesto ingreso de la economía estadounidense en recesión, sumado a un incremento en la deuda pública. Con este par de informaciones, Aragchi señala que la escalada contra Irán le habría implicado un gasto directo a Estados Unidos de 100 mil millones de dólares al momento. Operativo militar que el ministro iraní tilda de "apuesta de Netanyahu".

Las declaraciones de Aragchi llegan dos días después de que el Pentágono estadounidense, encabezado por el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, revelara que el país ha gastado aproximadamente 25 mil millones de dólares en la operación "Furia Épica" en Irán.

“A día de hoy, estamos gastando aproximadamente 25 mil millones de dólares en la Operación "Furia Épica”. La mayor parte de esa suma corresponde a municiones", declaró el subsecretario interino de Guerra para asuntos financieros, Jules Hurst, en una audiencia ante la Cámara de Representantes.

Además, "una parte de ese monto se destina a gastos de operaciones y mantenimiento, así como al reemplazo de equipos", añadió.

En ese sentido, el ministro iraní acusa al Pentágono de mentir al pueblo estadounidense respecto al nivel de gastos de guerra que ha implicado el conflicto en Medio Oriente que se mantiene activa desde el 28 de febrero del año presente y con una tregua desde el 7 de abril.

¿Cuánto ha costado entonces, día por día?

Tomando en cuenta la cifra revelada por Aragchi, el costo por día sería cercano a los mil millones de dólares por jornada . Sin embargo, este prorrateo debería considerar que los gastos no podrían dividirse de esta forma. Según estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en inglés), ya las primeras 100 horas de la guerra contra Irán tuvieron un coste de al menos 3 mil 700 millones de dólares, lo que se traduce en casi 900 millones al día. A ello hay que sumar gastos operativos y de mantenimiento.

La cifra final será informada por el Departamento de Guerra de Estados Unidos cuando formule la solicitud presupuestaria suplementaria a través de la Casa Blanca que se remitirá al Congreso, ya que según Jules Hurst, esta será lanzada "una vez cuenten con una evaluación completa del costo del conflicto".

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Con información de EFE

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