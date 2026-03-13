Durante una entrevista con el medio Fox News Radio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que considera que el gobierno de Rusia está ayudando “un poco a Irán” en la batalla que actualmente libra con el país norteamericano e Israel , tras la primera ofensiva realizada el pasado 28 de febrero de 2026.

En su discurso, el mandatario estadounidense vinculó esta situación con la participación que ha tenido en la guerra entre Rusia y Ucrania, asegurando que, debido al respaldo que Estados Unidos ha brindado a Kiev, es posible que su homólogo ruso, Vladímir Putin, haya decidido hacer lo mismo con Teherán.

“Creo que podría estar ayudándolo un poco, sí, supongo. Y probablemente piensa que estamos ayudando a Ucrania, ¿verdad?”, afirmó Trump.

"Sí, también estamos ayudando (a Ucrania)", continuó. "Putin lo dice, y China diría lo mismo. Ya saben, es como, bueno, ellos lo hacen y nosotros también. Para ser justos, ellos lo hacen y nosotros también".

Desde el inicio de los ataques el sábado 28 de febrero, Rusia habría compartido datos de localización de activos militares estadounidenses en la región para ayudar a Teherán a planear la respuesta con misiles y drones, según diversos medios estadounidenses, como The Washington Post y CNN.

Sin embargo, la guerra en Ucrania centraría, según las mismas fuentes, el grueso de los esfuerzos militares y económicos de Rusia, por lo que la ayuda a Irán sería puntual y limitada.

En este sentido, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró la semana pasada que Rusia y China "no son realmente un factor" en la guerra con Irán.

Por su parte, la República Islámica ha apoyado a Rusia con el suministro de drones para la guerra de Ucrania iniciada en febrero de 2022.

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La intervención de Estados Unidos en Irán ha dejado 14 militares estadounidenses fallecidos y alrededor de 140 han resultado heridos, según las últimas cifras.

Otra de las consecuencias del ataque, que está generando mucha controversia incluso en entornos próximos a Trump, es la inestabilidad económica y el alza del precio del petróleo.

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