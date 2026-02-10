La administración de Donald Trump detuvo a 379 mil personas migrantes entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de enero de 2026, según informó este martes el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, Todd Lyons.

Durante una comparecencia ante el Congreso, Lyons detalló que entre las personas arrestadas figuran más de 7 mil presuntos miembros de pandillas, así como más de mil 400 individuos identificados como terroristas confirmados o sospechosos.

Te recomendamos: Secretario de Comercio de EU reconoce contacto con Epstein pese a haber negado vínculos

El director de la agencia migratoria aseguró que ICE "mantiene su compromiso con los principios fundamentales de que quienes ingresan ilegalmente a nuestro país deben rendir cuentas".

La comparecencia en la Cámara de Representantes se produce en un momento delicado de la política migratoria de la Administración de Trump, que ha tenido que rebajar la tensión de las redadas en Minesota por la respuesta ciudadana tras la muerte de dos norteamericanos debido a disparos perpetrados por agentes federales.

Lee también: Se registra sismo de magnitud 5 en Cuba

Además, los demócratas mantienen su rechazo a aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a menos que se modifiquen algunos aspectos controvertidos de sus políticas de control migratorio, como que los agentes solo puedan entrar en las viviendas con una orden firmada por un juez o prohibir o limitar que los agentes usen máscaras o cubran su rostro.

Si no alcanzan un acuerdo con los republicanos antes del fin de semana, el departamento entrará en cierre administrativo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA