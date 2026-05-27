Miércoles, 27 de Mayo 2026

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Esposa de Joe Biden pensó LO PEOR en debate con Trump del 2024: "Asustada"

En aquella ocasión, el expresidente se mostró por momentos incoherente y desorientado, lo que encendió las alarmas

Por: SUN .

Jill Biden revivió uno de los episodios más polémicos de Joe Biden en una entrevista con el programa Sunday Morning de la cadena CBS. AFP/ARCHIVO

Jill Biden revivió uno de los episodios más polémicos de Joe Biden en una entrevista con el programa Sunday Morning de la cadena CBS. AFP/ARCHIVO

La ex primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, dijo que se asustó cuando presenció la intervención de su marido, el expresidente Joe Biden, en el debate presidencial de 2024 frente a Donald Trump, en el que se mostró por momentos incoherente y desorientado, porque pensó que le estaba dando un derrame cerebral.

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"No estaba horrorizada, estaba asustada, porque nunca jamás había visto a Joe así. Ni antes... ni después. Nunca lo he visto así desde entonces", explicó Biden al programa Sunday Morning de la cadena CBS en un fragmento de la entrevista publicado hoy y cuya emisión íntegra está prevista este domingo 1 de junio.

"No sé qué pasó. Quiero decir, cuando lo vi, mientras lo observaba, pensé '¡Dios mío, le está dando un derrame cerebral!', y eso me asustó increíblemente", añade la ex primera dama en la entrevista.

     

La expresión vacilante de Biden (2021-2025), sus comentarios divagantes y su actitud, mostrándose por momentos confuso, saltaron a la vista en el debate que el político demócrata mantuvo el 27 de junio de 2024 con Trump en Atlanta.

Su intervención acabó llevando a su partido a sustituirlo como candidato en favor de Kamala Harris para las presidenciales de noviembre de aquel año que acabó ganando el republicano.

     

Muchas voces dentro y en el entorno del Partido Demócrata han criticado con dureza la insistencia de Biden y su círculo para que se presentase a esas elecciones pese a las dudas que ya existían sobre su idoneidad como candidato a la presidencia y consideran que la decisión de sustituirlo por Harris se tomó muy tarde y que la actuación del político de Delaware le puso la victoria a Trump en bandeja.

JM

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