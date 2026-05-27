Trump se opone a que Rusia o China controlen las reservas nucleares de Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, indicó durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca que no está de acuerdo con que los Gobiernos de Rusia o China se hagan cargo de las reservas de uranio enriquecido de Irán , mecanismo que ya se había incluido en el acuerdo nuclear con Teherán de 2015.

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Al ser cuestionado por la prensa sobre la posibilidad de que Moscú o Pekín tomaran custodia del material radiactivo con el que la República Islámica podría llegar a fabricar un arma nuclear , el líder republicano señaló que está opuesto a esta idea. “No, no estaría cómodo con eso”, se limitó a responder Trump.

Trump rechaza que Rusia o China custodien uranio iraní

El Gobierno de Xi Jinping se ha mostrado abierto a hacerse con el control de unos 440 kilos del uranio que Irán ha enriquecido hasta el 60 por ciento (cerca del 90 por ciento que suele ser necesario para armar una bomba atómica) o incluso a someter esas reservas a un proceso de degradación para reducir la concentración del isótopo fisionable uranio-235.

Por su parte, el Ejecutivo de Vladímir Putin ha ofrecido asumir la custodia del uranio enriquecido iraní, igual que hizo en virtud del pacto nuclear acordado en 2015 entre Teherán, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Europea.

Como parte del acuerdo, Irán transfirió a Rusia unas 11 toneladas de uranio ligeramente enriquecido.

Programa nuclear iraní sigue siendo clave en negociaciones con Estados Unidos

Trump ha dicho en varias ocasiones que un futuro acuerdo nuclear con Irán debe incluir la transferencia de reservas de uranio a Estados Unidos y ha rechazado que estas reservas sean trasladadas a terceros países.

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El programa nuclear de los ayatolás es un aspecto clave de las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra, y se cree que pese a las persistentes fricciones, ambas partes podrían acordar primero una reapertura del estrecho de Ormuz y dejar para más adelante las conversaciones sobre el tema atómico.

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