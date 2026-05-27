Ataques israelíes mataron a por lo menos siete personas en Ciudad de Gaza este miércoles 27 de mayo del 2026, mientras que Hamás confirmó que bombardeos israelíes previos mataron al nuevo líder de su ala militar menos de dos semanas después de que muriera su predecesor.

¿Qué se sabe de la muerte de Mohammed Odeh, el nuevo líder de Hamás?

Hamás dijo en un comunicado que Mohammed Odeh murió aayer martes junto con su esposa y dos de sus hijos en un bombardeo lanzado por Israel. Se produjo después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunciara que el ejército israelí había atacado y matado a Odeh.

Al menos cinco personas fallecieron y 12 resultaron heridas en el ataque israelí del martes contra un mercado, incluidos Odeh y sus familiares, según hospitales locales. Ocurrió en la víspera del Eid al-Adha, una importante festividad musulmana.

Más bombardeos israelíes en la ciudad el miércoles por la noche mataron a por lo menos otras siete personas, incluidos dos niños y una mujer, y varios otros niños estuvieron entre más de 20 heridos, según el hospital Shifa.

El ejército israelí dijo el miércoles por la noche que había lanzado bombardeos en el norte de la Franja de Gaza contra dos miembros de Hamás.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Así fue el funeral de Mohammed Odeh el recién nombrado líder de Hamás

Miles de personas se reunieron el miércoles para el funeral conjunto de la familia de Odeh en Ciudad de Gaza. Los dolientes cubrieron los cuatro cuerpos con banderas verdes de Hamás y marcharon desde una mezquita por la ciudad, coreando consignas y disparando al aire. Algunos llevaban carteles con el póster de Odeh con las palabras "uno de los jefes de Estado Mayor de las Brigadas Qassam", en referencia al ala militar de Hamás.

Hamás condenó el ataque y dijo que Odeh había estado activo con el grupo durante más de tres décadas y formaba parte de la primera generación que ayudó a establecer el ala militar y armada del movimiento.

Katz lo calificó como "uno de los ideólogos" de los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenaron la ofensiva militar israelí contra Gaza, y afirmó que era la cuarta vez que Israel mata al jefe del ala militar de Hamás desde entonces. Izz al-Din al-Haddad, el jefe anterior, fue asesinado el 16 de mayo.

Katz dijo que Israel continuaría atacando a los líderes de Hamás involucrados en el ataque de octubre de 2023. "Prometimos que Hamás no mantendrá un gobierno civil ni militar", escribió en X.

Ataques israelíes empañan importante celebridad en Gaza

El ataque israelí se produjo mientras los musulmanes se preparaban para el Eid al-Adha, normalmente un momento alegre de reuniones familiares y grandes comidas.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

La festividad vuelve a ser sombría este año en Gaza, donde la gran mayoría de la población sigue desplazada y vive en tiendas de campaña o refugios temporales tras una guerra devastadora.

Alrededor del 90% de los más de 2 millones de habitantes del territorio palestino han perdido sus hogares, según estimaciones de la ONU, y la mayoría se refugia ahora en enormes campamentos que sufren infestaciones de ratas y falta de saneamiento. Dependen de la ayuda para sobrevivir.

JM