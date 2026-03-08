Escudo de las Américas: ¿Por qué excluyeron a México?

El presidente de Donald Trump reunió este 7 de marzo a representantes de 13 gobiernos de América Latina en la cumbre denominada Escudo de las Américas, realizada en Doral, en el estado de Florida. El encuentro tuvo como propósito discutir temas relacionados con la seguridad regional y la migración.

Durante el evento, diversos analistas señalaron que algunas de las principales economías del continente no fueron convocadas. Entre los países ausentes se encontraban México, Brasil y Canadá.

La académica de la Universidad Iberoamericana, Raquel Saed, explicó que la ausencia de estos países puede interpretarse como una señal de que México podría recibir un trato distinto por parte de Estados Unidos dentro de la dinámica del Escudo de las Américas.

De acuerdo con la especialista, la selección de participantes también refleja qué gobiernos fueron considerados cercanos a la visión política del mandatario estadounidense.

“Eso es lo que nos a a entender, porque los tres puntos más importantes del Escudo de las Américas son, por un lado, el tema de migración, por otro, el tema de seguridad y finalmente, la influencia geopolítica que Donald Trump quiere tener con el continente americano”.

Saed agregó que, en el caso mexicano, existen factores estratégicos relevantes dentro de la relación bilateral con Estados Unidos, mientras que con Canadá el mandatario estadounidense ha mantenido desacuerdos en el pasado. También mencionó que entre los asistentes se encontraban mandatarios de países más pequeños que han mostrado cercanía con las posturas del líder estadounidense, entre ellos el presidente argentino Javier Milei.

La académica subrayó que la relación entre México y Estados Unidos se caracteriza por una agenda amplia y compleja.

“Nosotros tenemos que compartir muchas cosas: una frontera, relaciones sociales, políticas y económicas”, donde hay dependencia mutua y una frontera bastante compleja, y no puede enfocarse únicamente en el tema del narcotráfico, pero sí en seguridad.

Saed también se refirió a un comentario realizado por Donald Trump durante la cumbre, cuando afirmó que no aprendería español. La especialista relacionó esta postura con declaraciones previas hechas durante el Super Bowl, cuando el mandatario expresó que “no se le entendía nada” al cantante Bad Bunny y cuestionó el uso del idioma español en Estados Unidos, mencionando el caso de Puerto Rico, territorio asociado al gobierno estadounidense.

“Es una idea de supremacía, no solamente blanca, sino cultural. Ellos son los poderosos, y por lo tanto todos nosotros podemos caber dentro de una cápsula y nos pueden desechar, discriminar o eventualmente a someter a lo que se proponga”, puntualizó.

Por su parte, la especialista en seguridad Eunice Rendón consideró que la ausencia de México y Brasil en la reunión tiene que ver con diferencias políticas entre estos gobiernos y el presidente estadounidense.

Según explicó, los mandatarios invitados son, en muchos casos, líderes que comparten una visión más cercana a la de Trump.

"Son presidentes que algunos también están en esa línea fascista, xenófoba y de derecha también".

En entrevista con el periodista Joel Valdez, Rendón sostuvo que la exclusión responde principalmente a una diferencia en enfoques políticos y en la visión regional.

“En términos operativos y prácticos, realmente los países no invitados son muy importantes, de hecho México y Brasil son las economías más importantes de la región”, destacó.

La especialista añadió que, desde un punto de vista práctico, la ausencia de estos países tiene un carácter más simbólico que funcional.

“Si con alguien es que tiene que trabajar el tema de seguridad por supuesto es con nuestro país”, agregó.

Finalmente, Rendón comentó que, pese al protagonismo que el mandatario estadounidense ha dado a la cumbre, su actitud durante el encuentro fue cuestionada.

Asimismo, afirmó que en materia de combate al narcotráfico ha existido disposición de México para colaborar con Estados Unidos.

Pero “eso no implica que inviten a México, porque me parece que es un tema más político, y demostrar que estos son los presidentes de la región que tienen una visión política más extrema y más similar a Donald Trump. A algunos de ellos aduladores, como es el presidente de Argentina y el Salvador”, concluyó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

