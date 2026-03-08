Irán advierte que no se rendirá ante EU e Israel

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se disculpó por los ataques a “países vecinos” mientras sus misiles y drones volaban hacia los estados árabes del Golfo Pérsico y los sectores de línea dura afirmaban que la estrategia de guerra de Teherán no cambiaría.

Junto con su disculpa, Pezeshkian rechazó el llamado de Trump para que Irán se rinda incondicionalmente, y dijo: “Ese es un sueño que deberían llevarse a la tumba. Irán nunca se rendirá ante Estados Unidos e Israel”.

El mensaje de Pezeshkian, que aparentemente fue filmado con prisa, volvió a subrayar el limitado poder que ejercen los líderes del gobierno iraní sobre el grupo paramilitar Guardia Revolucionaria, que controla los cientos de misiles balísticos que apuntan a Israel y otros países. La Guardia solo respondía ante Jamenei y ahora parece elegir sus propios objetivos.

En su declaración, Pezeshkian apuntó que el consejo de liderazgo iraní había estado en contacto con las fuerzas armadas y que “a partir de ahora, no deben atacar a los países vecinos ni dispararles misiles, a menos que seamos atacados por esos países. Creo que debemos resolver esto a través de la diplomacia”.

Pero el jefe del poder judicial de línea dura, Gholam Hossein Mohseni-Ejei, otro miembro del consejo, indicó que la estrategia de guerra no cambiará.

“La geografía de algunos países de la región — tanto abierta como encubiertamente — está en manos del enemigo, y esos puntos se utilizan contra nuestro país en actos de agresión. Los intensos ataques contra estos objetivos continuarán”, publicó en X.

“Mientras la presencia de bases estadounidenses en la región continúe, los países no disfrutarán de paz”, dijo en la misma plataforma el presidente del Parlamento de Irán y exgeneral de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Bagher Ghalibaf. Afirmó que las políticas de defensa cumplen con la guía del fallecido líder supremo.

Sus palabras llegan cuando la guerra se intensificó durante la noche del sábado, cuando columnas de llamas se elevaron sobre una instalación de almacenamiento de petróleo en Teherán, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió “muchas sorpresas” para la siguiente fase del conflicto, que ya lleva una semana.

El Ejército hebreo dijo haber llevado a cabo otra oleada de ataques y alcanzado un aeropuerto de la capital iraní que, según afirmó, era utilizado para transferir armas y dinero en efectivo a grupos rebeldes.

“Teherán está bajo un severo bombardeo” e incluso personas lejos de objetivos militares y gubernamentales viven con miedo, dijo un estudiante universitario en el Oeste de Teherán, que habló bajo condición de anonimato por preocupaciones de seguridad.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está descartado que los kurdos se sumen a la guerra contra Irán. El mandatario afirmó que los combatientes kurdos de la región están dispuestos a ayudar en los esfuerzos para derrocar al Gobierno iraní, pero que su participación haría el conflicto más complicado.

“La guerra ya es lo suficientemente complicada sin tener que involucrar a los kurdos”, dijo Trump a los reporteros a bordo del Air Force One.

Los medios estatales iraníes confirmaron el ataque a la instalación petrolera. Videos de testigos y agencias de noticias mostraban el horizonte resplandeciendo contra el cielo nocturno. El Ejército israelí confirmó nuevos ataques que sacudieron vecindarios en el Este y el Sur de Teherán, pero no comentó sobre los objetivos.

Al parecer, esta es la primera vez que una instalación industrial civil es atacada en la guerra. Los medios estatales culparon de “un ataque de Estados Unidos y el régimen sionista” contra la instalación que abastece a la capital y a provincias vecinas en el Norte.

LA CIFRA

Mil 200 personas han fallecido en Irán desde el inicio de la guerra con EU e Israel, afirman autoridades de la nación persa.

Un hombre sostiene la bandera iraní entre los restos del edificio donde vivía. Teherán ha sido la metrópoli más castigada por los ataques de Estados Unidos e Israel. AFP

TELÓN DE FONDO

Expertos consideran lejano cambio de régimen iraní

A pesar de los llamamientos del presidente estadounidense, Donald Trump, para que el pueblo iraní “recupere” su país tras la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, diversos expertos y encuestas dibujan un escenario mucho más complejo, en el que la desaparición del ayatolá no implicaría necesariamente una transición.

“La República Islámica estaba preparada para la muerte del líder supremo, ya fuera porque lo mataran o por causas naturales, y tiene capas y elementos diseñados precisamente para preservar el régimen”, señala Kelsey Davenport, directora de política de no proliferación en la Arms Control Association.

Por su parte Jennifer Gavito y Bianca Rosen, consultora e investigadora asociada, respectivamente de The Cohen Group, ya advertían en una columna para el “Atlantic Council” publicada el día antes de que empezara la guerra que “quienes abogan por un cambio de régimen a menudo confunden un régimen debilitado con uno al borde del colapso”.

La muerte de Jamenei, de 86 años y líder supremo desde 1989, en los bombardeos de la operación “Furia Épica” es, según dijo Trump al comienzo de la misma, la mejor oportunidad para los iraníes de tomar el control de la nación.

Sin embargo, el propio Trump no descartó la opción de un líder religioso al mando en el país. “Trato con muchos líderes religiosos y son fantásticos”, según destacó en declaraciones a la “CNN”.

Cuestionado sobre si EU insiste en una transición democrática en Irán como uno de sus objetivos, el mandatario aclaró: “No, lo que digo es que tiene que haber un líder que sea justo y equitativo. Que haga un gran trabajo. Que trate bien a Estados Unidos e Israel, y que trate bien a los demás países de Oriente Medio; todos son nuestros socios”.

Gavito y Rosen apuntan que “es improbable una transformación fundamental del sistema político iraní mientras el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria siga arraigado en todos los ámbitos de la sociedad iraní, lo que dificulta la formación y la toma de posición de cualquier movimiento de oposición cohesionado”.

