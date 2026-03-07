Donald Trump consolida un bloque contra China con el Escudo de las Américas: Especialistas

Con un bloque ideológico afín a Donald Trump, el Presidente estadounidense, antes que combatir el narcotráfico en América Latina, lo que busca es consolidar un bloque contra la influencia de China en la región con el Escudo de las Américas, además de amedrentar a países con una ideología progresista , como Colombia, Brasil y México, señalan especialistas. Para la Presidenta Claudia Sheinbaum, advierten, es un mecanismo de presión para permitir la entrada de fuerzas militares extranjeras al territorio nacional.

Adriana Hernández, académica de la Universidad Panamericana, menciona que Trump intenta “frenar” la inversión china en el continente, pues anota que el país asiático es el principal socio comercial de Latinoamérica. Asimismo, el Escudo de las Américas –conformado por Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago– es una política exterior para hacerse con el control del hemisferio occidental, la llamada “Doctrina Donroe”.

Afirma que México no será excluido por mucho tiempo debido a las fuertes relaciones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos. Sin embargo, la Presidenta deberá ceder aún más a las presiones de Trump, a quien califica como la “oposición” en el país que no dan otras fuerzas y actores políticos nacionales.

Recuerda que, gracias a las tensiones, el Gobierno federal dejó de enviar petróleo a Cuba, ha implementado una estrategia frontal contra el crimen organizado y dificultó las relaciones comerciales entre México y China. Por ello, no descarta que la exclusión del Escudo de las Américas pueda ser empleada como una herramienta de coerción en la renegociación del T-MEC.

Nadine Cortés, experta en relaciones internacionales, explica que el Escudo de las Américas no es una alianza de seguridad, sino un instrumento de presión política. “Si la prioridad real fuera combatir el narcotráfico, México tendría que estar en el centro de la alianza” . En cambio, lo que busca Trump es construir un bloque de “lealtades ideológicas”.

“La exclusión tiende a institucionalizar una presión permanente: o México se alinea o queda fuera de los flujos de inversión y de las conversaciones que van a moldear la región en los próximos años. En lo económico, los países del Escudo recibirán trato preferencial en sectores estratégicos: minerales críticos, infraestructura digital, energía”.

La experta añade que la exclusión de México representa uno de los momentos de “mayor tensión bilateral que se ha dado en décadas”. La narrativa que ha construido Trump coloca a México como un problema a resolver que como un socio a escuchar, y enfatiza en que una de las amenazas es la intervención militar estadounidense en territorio nacional, así como buscar mayor acceso operativo de la CIA y la DEA dentro de México.

“Lo que tenemos es una relación que opera bajo una presión nunca antes vista, una presión extraordinaria, pero todavía no hay una ruptura formal. El riesgo real no es que colapse de golpe esta relación, es que la acumulación de presión vaya reduciendo los márgenes de maniobra de México hasta un punto en que las concesiones ya no sean tácticas, sino estructurales”, menciona.

Puntualiza que la postura de México está dividida en seis puntos: rechazo total a las intervención militar, acciones propias contra cárteles, cooperación y entendimiento Bicentenario (enfocado en atender las causas estructurales de la violencia), la doctrina de no alineamiento, palanca estructural del T-MEC y la exclusión del Escudo como un aislamiento diplomático sin ruptura total con Estados Unidos.

En ese sentido, Marcelino Guerrero, especialista en relaciones internacionales, comenta que, con esta organización, Trump deja claras sus intenciones de ampliar su presencia militar en la región y obligar a otros países, como Colombia y México, a aceptar su “solución” en el combate al narcotráfico. El resto de las naciones que conforman el Escudo, en tanto, buscan mayor cercanía con Estados Unidos.

“Sí es una clara amenaza, por así decirlo, de querer acercarse más a Latinoamérica y tener intervenciones militares […]. Se habló de que Claudia Sheinbaum tiene que combatir el narcotráfico, lo dijo Donald Trump, quien la está presionando mucho. Es más que nada presionar a los países, como decir que ellos tienen la solución militar al narcotráfico”, apunta.

