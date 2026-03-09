Gas natural se dispara en los mercados por tensión en Medio Oriente

El precio del gas natural registra un fuerte repunte este lunes a mitad de la jornada, con un alza del 15.5% que lo sitúa por encima de los 61 euros por megavatio hora (MWh). Desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel realizaron un ataque conjunto contra Irán, el energético acumula una revalorización superior al 92%, reflejando la creciente tensión en los mercados energéticos internacionales.

De acuerdo con datos de Bloomberg recopilados por Agencia EFE, hacia las 13:00 horas en España (12:00 GMT) el gas natural para entrega dentro de un mes en el TTF de Países Bajos, referencia clave para Europa, alcanzaba 61.05 euros por megavatio hora (MWh).

Durante la apertura de la sesión, el mercado llegó a registrar un incremento aún mayor: hasta un 30%, lo que llevó temporalmente el precio a 69 euros por megavatio hora, en medio de la preocupación por el impacto del conflicto en el suministro energético global.

El gas natural se revaloriza con fuerza desde que el pasado sábado se iniciara el conflicto bélico en Oriente Medio, y ante el miedo a corte de suministro energético.

La ofensiva ha despertado el miedo a un bloqueo en el estrecho de Ormuz, un punto clave del tráfico petrolero y del gas.

Lee también: Paloma Valencia gana consulta de la derecha y será candidata presidencial en Colombia

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA