Trump decidirá en diez días si autoriza un ataque contra Irán por programa nuclear

Durante su discurso en la inauguración de la primera reunión de la Junta de Paz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que en los “próximos diez días” podría tomar la decisión de atacar a Irán en caso de que no se logre un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán , situación que en las últimas semanas ha avivado las tensiones entre ambos países.

Este jueves se llevó a cabo la primera asamblea de la Junta de Paz, u na organización creada por el propio Trump con el objetivo de resolver conflictos mundiales. En su primera intervención en el evento, el mandatario señaló que Irán y Estados Unidos deberán alcanzar un acuerdo; de lo contrario, podrían enfrentar repercusiones.

“Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo. Lo sabrán probablemente en los próximos diez días”, declaró. Trump insistió también en que es necesario “llegar a un acuerdo significativo” sobre Irán, “de lo contrario, pueden ocurrir cosas malas”.

"Ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen a nosotros, será genial. Si no se unen, también será genial, pero será un camino muy diferente", aseguró Trump, al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas estadounidenses están realizando un gran despliegue naval y aéreo en Oriente Medio.

El Ejército estadounidense estaría preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente, Donald Trump, aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si autorizará tales acciones, informaron este jueves la cadena CNN y el diario The New York Times.

En este contexto de tensión internacional, Trump insistió en que "no podemos seguir amenazando la estabilidad de toda la región y debemos llegar a un acuerdo".

El presidente alabó las gestiones que están realizando el enviado espacial de los Estados Unidos en Oriente Medio, Steve Witkoff y Jared Kushner para alcanzar un acuerdo con Irán que evite cualquier intervención militar en el país.

"Se están reuniendo, y tienen una buena relación con los representantes de Irán. Se están llevando a cabo buenas conversaciones", explicó Trump.

Mientras tanto, dos representantes demócratas exigirán que sea el Congreso de Estados Unidos quien autorice cualquier intervención en Irán.

