Emergencia en Utah por INCONTROLABLE incendio forestal: restringen fuegos artificiales mientras socorristas trabajan a contrarreloj

Utah restringió los fuegos artificiales, a pocos días de las celebraciones del 4 de julio, y declaró estado de emergencia este viernes 26 de junio del 2026, mientras el mayor incendio forestal de Estados Unidos ampliaba su alcance a través de más bosque reseco y altamente inflamable, al tiempo que los socorristas se apresuran a combatir nuevos focos en el árido estado.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una inusual advertencia de "Situación Particularmente Peligrosa", ya que las condiciones secas y ventosas aportaban combustible para más incendios en el oeste de Estados Unidos.

El incendio Cottonwood comenzó el lunes en una zona poco poblada del sur de Utah. Para el viernes se había disparado a más de 290 kilómetros cuadrados, ardiendo sin control d ebido a que los fuertes vientos mantuvieron en tierra el apoyo aéreo, informaron funcionarios forestales. Es uno de los seis grandes incendios forestales que arden en Utah, y dañó gravemente la estación de esquí Eagle Point, en el condado de Beaver, lo que obligó a realizar evacuaciones.

"Tenemos los vientos sostenidos de 56 kilómetros por hora (km/h) que pronosticaron, y definitivamente tenemos las ráfagas de 72 km/h", comentó Alyssa Mason, una portavoz asignada al incendio. "Así que ha habido un gran aumento en la actividad del incendio. Estamos viendo un comportamiento extremo del fuego allá afuera".

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El humo se ha estado desplazando hacia el este y el noreste, lo que significa que la calidad del aire en destinos vacacionales populares como los parques nacionales Zion y Bryce Canyon —ubicados muy al sur de las llamas— no se ha visto afectada de manera significativa más allá de algo de bruma en el área de Bryce. Aun así, visitantes de Bryce han publicado videos en redes sociales que muestran la enorme columna a lo lejos.

El humo podía verse a cientos de kilómetros hasta Colorado, mientras las autoridades ponían en aviso a unos mil 300 residentes en los pueblos de Marysvale, Junction y Circleville de que debían estar preparados para irse si las condiciones empeoran y el incendio avanza más.

JM