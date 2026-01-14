Elon Musk habilita internet gratuito con su satélite Starlink para usuarios en Irán

El empresario y exconsejero del expresidente Donald Trump, Elon Musk, dueño de la compañía aeroespacial SpaceX, está utilizando su sistema satelital Starlink para proporcionar internet gratuito a usuarios en Irán, en medio de la crisis que enfrenta la República Islámica debido a la represión continua contra las protestas ciudadanas, situación que llevó al Gobierno a bloquear casi en su totalidad las comunicaciones.

El anuncio fue realizado por Ahmad Ahmadian, director ejecutivo de la organización tecnológica sin fines de lucro Holistic Resilience, quien aseguró que, aunque las cuentas de Starlink en Irán permanecían inactivas hasta ahora por falta de licencias oficiales, el servicio ya se encuentra conectado y se eliminaron las tarifas de suscripción para facilitar el acceso a la población.

"Es muy sencillo: solo hay que conectar el terminal satelital en un lugar con vista despejada al cielo, y listo", aseguró el ejecutivo.

La decisión de facilitar el servicio de Starlink a los iraníes se conoce después de que se produjera una conversación telefónica a principios de esta semana entre Trump, y el empresario Elon Musk , según la cadena CNN.

En los últimos días, el régimen iraní había restringido el acceso a internet dejando a la población en un completo apagón digital , mientras se recrudecía la represión ante las protestas y se ha confirmado la muerte de al menos mil 850 manifestantes , según Human Rights Activists (HRA).

Sin embargo, la falta de información hace temer a las organizaciones internacionales de derechos humanos que la cifra de fallecidos y heridos sea aún mayor.

El sistema de Starlink, con miles de satélites en órbita, se ha convertido en una herramienta fundamental en situaciones de cierre digital , como la que atraviesa Irán, o en otros casos en los que las comunicaciones se complican en zonas de guerra, como en Ucrania.

