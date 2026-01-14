Así luciría Groenlandia si fuera el estado 52 de los Estados Unidos, según la IA

Donald Trump ha convertido a Groenlandia en el primer eslabón del conflicto a tres bandas que EU, Rusia y China están disputando para controlar el Ártico, lo que ya coloca a la región en una crisis de consecuencias imprevisibles. En medio del caos, preguntamos a la inteligencia artificial (IA) cómo imagina a la isla groenlandesa como territorio estadounidense.

Groenlandia se mantiene en alerta

En Nuuk, la capital de Groenlandia, están alarmados por las declaraciones de los últimos días del presidente de Estados Unidos, en las que expresaba que se haría con el control del territorio "por las buenas o por las malas".

Trump justificó las amenazas contra el territorio de un país aliado y socio de la OTAN para evitar que Rusia o China se apropien de Groenlandia.

Lo que los alrededor de 57 mil habitantes de la gigantesca isla están experimentando es el inicio del conflicto entre tres gigantes, EU, Rusia y China, por una región que todos consideran clave. Un conflicto que se extiende también al Ártico canadiense y ruso.

Como señaló el aventurero ártico José Trejo, que desde 2011 pasa más de la mitad del año en Groenlandia y es uno de los principales expertos españoles de la región, no es la primera vez que EU ha intentado adquirir el territorio.

"Ya en 1868 hizo una propuesta de anexionarse Groenlandia, y la más clara fue con el presidente (Harry) Truman en 1946" cuando EU ofreció 100 millones de dólares en oro a Dinamarca.

Pero mucho ha cambiado desde aquellos dos intentos previos. En los últimos años, los tres países han desarrollado estrategias para el Ártico que señalan a la región como fundamental para su seguridad, ya sea militar, económica o ambas.

¿Cómo luciría Groenlandia si fuese territorio expropiado de Estados Unidos?

Según las imaginaciones de la IA, si Estados Unidos lograra apropiarse de Groenlandia, esta se vería de la siguiente forma:

ESPECIAL/ChatGPT

ESPECIAL/ChatGPT

ESPECIAL/ChatGPT

Las “justificaciones” de Trump

La Estrategia Ártica que el Pentágono publicó en 2024, antes del retorno de Trump a la Casa Blanca, señala que EU "es una nación ártica, y la región es crítica para la defensa" de su territorio.

Y añade que los grandes cambios geopolíticos, desde la invasión rusa de Ucrania al aumento de la colaboración entre Moscú y Pekín, pasando por el cambio climático, hacen que la región sea cada vez "una avenida para la competición estratégica y EU debe estar listos para enfrentarse al desafío junto a aliados y socios".

Para China, que aunque no es una nación ártica, publicó en 2018 su propia política ártica, el interés en la región se centra en la proyección de poder, la navegación cuando el hielo desaparezca y los recursos naturales.

Pero la afirmación de Trump de que las aguas groenlandesas están repletas de barcos y submarinos rusos, así como de navíos chinos, es cuestionada por los expertos que indican que Moscú está más interesada en el archipiélago noruego de Svalbard y que China se concentra en torno a las aguas de Alaska.

Aunado a lo anterior, Trump se ha quejado de que mientras que Rusia tiene decenas de rompehielos, Estados Unidos "solo tiene uno". Por ello, en octubre de 2025, Washington aprobó la compra de 11 rompehielos medios a Finlandia, en un acuerdo valorado en 6 mil 100 millones de dólares, lo que permitirá a EU cumplir las ambiciones de Trump y ampliar sus capacidades en el codiciado Ártico.

Con información de EFE.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

