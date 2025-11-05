Elon Musk comparte la "conexión" entre 3I/ATLAS y desastre histórico del siglo XX

El cometa 3I/ATLAS ha despertado gran interés en la comunidad científica debido a sus singulares características y a las comparaciones que ha suscitado entre figuras reconocidas, como el empresario Elon Musk. Durante su participación en el pódcast de Joe Rogan, el fundador de SpaceX y Tesla comentó que las anomalías detectadas en este cuerpo celeste le recordaban al célebre evento de Tunguska, ocurrido en 1908 en Siberia, cuando una poderosa explosión devastó miles de kilómetros de bosque.

Desde entonces, el misterioso suceso de Tunguska continúa siendo objeto de estudio para los científicos, y las similitudes con el cometa 3I/ATLAS han llamado la atención por los paralelismos que presentan. Este cuerpo interestelar, cuyo tamaño se compara con el de la isla de Manhattan, ha mostrado comportamientos que desafían los modelos astronómicos tradicionales.

Un cometa fuera de lo común

De acuerdo con los reportes, la trayectoria del 3I/ATLAS no parece ajustarse por completo a las leyes gravitacionales. Además, se ha detectado en su composición la presencia de níquel, pero sin rastros de hierro, algo poco habitual. A esto se suma que el cometa ha transitado cerca de varios planetas, entre ellos Júpiter, Venus y Marte, lo que ha generado más preguntas que respuestas entre los especialistas.

Ante estas anomalías, Musk señaló que, aunque la ciencia podría encontrar explicaciones naturales, tampoco se puede descartar que el fenómeno tenga un origen “fuera de lo común”.

Coincidencias con el evento de Tunguska

En su conversación con Rogan, el empresario destacó los puntos en común entre el cometa 3I/ATLAS y el objeto que se cree causó la explosión en Siberia a inicios del siglo XX. Según explicó, ambos comparten una estructura metálica dominada por el níquel y trayectorias consideradas anómalas.

Musk advirtió además que el impacto de un cuerpo con una densidad tan elevada podría tener consecuencias catastróficas para el planeta, “capaces de borrar un continente entero”.

El evento de Tunguska, que ha sido analizado durante más de cien años, se atribuye al estallido en la atmósfera de un asteroide o cometa antes de alcanzar la superficie terrestre. De acuerdo con Musk, el patrón de aceleración observado en 3I/ATLAS es similar al de aquel fenómeno, lo que podría indicar que ambos comparten un origen parecido.

Elon Musk gave a look when Joe Rogan mentioned 3I Atlas that said it all. He knows more than he can say �� #3IATLAS ��



pic.twitter.com/JvGmN1PNv9— Tansu Yegen (@TansuYegen) November 1, 2025

Debate científico y teorías

Las observaciones del cometa han abierto un amplio debate en la comunidad astronómica. Mientras algunos expertos consideran que se trata simplemente de un nuevo desafío para la ciencia, otros, como el astrofísico Avi Loeb, han propuesto la posibilidad de que este objeto sea una sonda de procedencia artificial, una hipótesis que ha aumentado el interés mediático y académico.

Durante la entrevista, Elon Musk afirmó que, si llegara a existir “evidencia concreta de vida extraterrestre relacionada con el cometa 3I/ATLAS”, él mismo la haría pública. Por ahora, los astrónomos continúan estudiando su comportamiento, ya que el objeto sigue mostrando fluctuaciones en su luminosidad y desplazamientos que la ciencia aún no logra explicar completamente.

BB