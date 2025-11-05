Representantes demócratas le pidieron al presidente estadounidense, Donald Trump, una “renegociación” significativa, no una revisión, del tratado comercial que une a Estados Unidos con México y Canadá (T-MEC), advirtiendo que el acuerdo actual “no ha brindado” a las familias estadounidenses “los beneficios prometidos”.

En una carta fechada el lunes, dirigida a Trump y al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, los representantes dijeron que desde la promulgación del T-MEC, que está en etapa final de consultas internas, de cara a la revisión programada en 2026, “las empresas multinacionales han seguido utilizando la amenaza del offshoring (deslocalización) como arma contra los trabajadores que defienden la dignidad en el trabajo” y, en muchos casos, señalaron, han cumplido esas amenazas.

Los legisladores, que incluyen a Rosa L. DeLauro, Jesús G. “Chuy” García, Frank J. Mrvan, Andre Carson, Rashida Tlaib, Jamie Raskin, Ilhan Omar y Joaquín Castro, entre otros, se quejan de que “el déficit comercial de Estados Unidos con México y Canadá ha aumentado considerablemente, y el aumento de las importaciones del T-MEC ha perjudicado a los trabajadores y agricultores estadounidenses, así como a las empresas de los sectores del automóvil, el acero, el aeroespacial y otros”.

Destacan que desde la entrada en vigor del T-MEC, “las empresas chinas han aumentado sus inversiones en la industria manufacturera en México para eludir las sanciones comerciales de Estados Unidos contra las importaciones chinas desleales de productos como los vehículos eléctricos y para aprovechar el acceso libre de aranceles de México al mercado de consumo estadounidense en virtud del T-MEC”.

El Universal

Automotrices defienden el tratado; piden mejorarlo

Los gigantes de la industria de General Motors, Tesla, Toyota Motor y Ford, instaron al gobierno de Donald Trump a prolongar el acuerdo de libre comercio de América del Norte que consideran “crucial” para la producción automotriz estadounidense.

Las empresas apuntan que la integración regional que el tratado ha permitido durante los últimos años es “clave” para mantener empleos, inversiones y cadenas de suministro en el continente.

Aunque reconocen que tiene áreas de mejora, también ha proporcionado un marco estable para la producción y comercio de vehículos y autopartes.

CT