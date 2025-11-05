Las autoridades de Costa Rica desarticularon este martes a un poderoso grupo de narcotraficantes que enviaba droga a Estados Unidos y Europa, considerado el cartel local “más grande” en la historia del país, informaron fuentes oficiales.

Unos mil 200 policías realizaron 64 allanamientos en diferentes provincias contra el llamado “Cártel del Caribe Sur”, en un operativo sin precedentes en Costa Rica por su alcance y despliegue de fuerzas de seguridad, dijo a periodistas el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

“Este grupo lo que hacía era captar los alijos de droga para vendérselos a los otros narcotraficantes del país ya conocidos y además había una línea y una ruta de droga hacia Europa y hacia los Estados Unidos”, agregó el funcionario.

Desde que comenzó a investigar al grupo en 2021, tras la masacre de ocho personas en un poblado del Caribe, le fueron decomisados 13.7 toneladas de cocaína y marihuana, según informes del OIJ.

Unas 28 personas fueron detenidas este martes, según la fiscalía, y fueron decomisadas casas de lujo, vehículos y embarcaciones, como parte de una vasta investigación en la que colaboraron Colombia, Panamá, España, Reino Unido, Francia y la agencia antidrogas estadounidense DEA.

